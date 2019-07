Giraldo, el hombre para darle un nuevo aire al mediocampo de Santa Fe

Santa Fe continúa en la consolidación de su equipo para el segundo semestre del año y desde hace algunos días está Daniel Giraldo, el volante que buscarán reafirmar en el centro del campo.



“He estado poco en fútbol, pero el profe nos pide que seamos ofensivos y tengamos mucho el balón con una rápida circulación”, dijo sobre los primeros entrenamientos con Patricio Camps.

Con 27 años, el jugador fue uno de los mejores del Pasto en el semestre anterior y buscará ratificar su buen fútbol en Santa Fe junto a Andrés Pérez, un viejo conocido por su pasado en el Cali.



“Soy volante mixto, con buen manejo del balón y hay que demostrar esas cualidades en el campo. Me gusta tener el balón y darle salida al equipo desde atrás”, comentó.



Aunque tenía un buen presente en Pasto, Giraldo no dudó ni un segundo en llegar a Santa Fe, que no la pasó nada bien el pasado semestre.



“Santa Fe es un equipo grande, una institución que representa mucho y se me dio la oportunidad de venir a la capital. Me decidí de una porque sé lo que es en el fútbol colombiano”, contó.



Aunque aún no se ha confirmado la salida de Baldomero Perlaza, el volante tendría varias opciones para cambiar de rumbo y Giraldo fue escogido como el hombre para mantener esa experiencia en defensiva y ofensiva en el medio campo.