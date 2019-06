David Silva: ‘Nos duele no haber podido retribuirle a los hinchas’

David Macalister Silva, uno de los hombres de mejor rendimiento durante el semestre, tuvo un mal partido contra el América y fue incapaz de llevar al equipo a mantener el resultado que lo tenían muy temprano con el gol de Carrillo. “No supimos sostener el resultado. Nos costó, no supimos manejarlo”, dijo el jugador azul, quien lamentó no poder darle la alegría a la afición.

“Solo nos queda agradecerle el apoyo a los hinchas, ellos saben que nosotros entregamos todo para llegar a la final, hicimos un gran esfuerzo durante cuatro o cinco meses, pero lamentablemente no se nos dio”, señaló.



Sobre la ansiedad en el partido: “Salimos con ganas. Salimos a buscar el partido. Encontramos el gol, que sabíamos que iba a ser lo difícil, pero no supimos controlarlo”.



Lo mejor del equipo en el semestre: “La lucha que siempre tuvimos, la entrega. El todos contra todos fue muy bueno, creo que el cuadrangular no fue malo, pero nos duele no haberle podido retribuir a los hinchas con el título”.