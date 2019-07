‘Soy un agradecido de jugar con la camiseta de Medellín‘: Germán Cano

Hablar de Germán Ezequiel Cano es sinónimo de goles, de sentimiento y de pasión por Independiente Medellín. En su última etapa con el ‘poderoso’, ha ganado tres veces el ‘botín de oro’ de la Liga. Marcó 12 goles en la Liga I-2018, 20 en la Liga II-2018 y 21 en la Liga I-2019, este último siendo un récord en los torneos cortos, donde necesitó de 83 remates al arco y 6 penales para conseguirlo.

El argentino no solo quiere lograr su sexto título de goleador, va por más y quiere ser campeón con Medellín. “Me pongo objetivos a corto plazo, primero clasificar entre los ocho, luego ser nuevamente goleador y después ser campeón. Es lo que aspiro y vamos en busca de eso. Lo voy a dar todo por esta institución, contamos con los compañeros que llegaron, todos debemos estar unidos para alcanzar logros importantes”, precisó.



Sobre el debut frente a Patriotas en el Atanasio, “estoy muy motivado de este nuevo campeonato, con muchas ilusiones por delante. Espero hacerlo de la mejor manera posible, esperamos llegar a diciembre, peleando paso a paso, siendo un equipo sólido y expresar un buen juego en la cancha”, comentó.



Cano y la hinchada ‘poderosa’ viven un idilio mutuo, ese que se siente cada vez que el ‘14’ ha logrado con cada uno de sus 110 goles que lo convirtieron como el máximo goleador en la historia del equipo. “La gente me lo hace saber, es un cariño muy lindo, sigue intacto. Es un reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio. Soy un agradecido de jugar con la camiseta de Medellín. Espero que nos sigan apoyando este semestre”, destacó.



En cuanto a la idea de juego que está desarrollando el técnico Alexis Mendoza, Cano comentó que “el equipo que está conformando va entendiendo la idea de juego, debe ser aplicado en defensa, ser sólidos con posesión de la pelota y la paciencia para abrir los espacios del rival. Los refuerzos que han llegado son importantes para el equipo. Estamos necesitados, vamos a la guerra por este equipo”.



En su rol como artillero, ya Alexis Mendoza le ‘subió la vara’ y le propuso romper su récord. “El ‘profe’ Alexis (Mendoza) me metió presión, me dijo que, si metí 21 el semestre anterior, este campeonato debo marcar 30. Eso para mi es un reto grande, espero que los compañeros me ayuden para conseguirlo. Se que es muy difícil, pero no es imposible. Es importante también que los goles le sirvan al equipo para pelear el título”, indicó Cano.



En su tiempo libre, Germán Cano se lo dedica a su familia, su hijo Lorenzo y el golf, su pasión, donde ha mostrado habilidades y aprovecha para afinar su puntería. “El golf es mi hobbie, practico una vez por semana, es un deporte que me relaja antes de los partidos, me libera de un montón de cosas, es un tiempito para pensar, para despejarme de muchas cosas”, explicó.



Finalmente, habló de Adrián Arregui, el volante argentino que llegó como refuerzo y que han venido entablando una buena amistad. “Con Adrián (Arregui) nos estamos conociendo, es el compañero de habitación, una gran persona. Esperamos que en la cancha también tengamos esta buena relación”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín