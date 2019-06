'Nos faltan jugadores con jerarquía y personalidad’: Germán Cano

Ocho días completa la pretemporada del Deportivo Independiente Medellín, el poderoso le apunta a ser protagonista en el segundo semestre donde buscará la Liga II-2019 y la Copa Colombia. Más allá de conquistar otro título de goleador, Germán Cano quiere una vuelta olímpica vestido de rojo, para esto, desechó ofertas y le vuelve a apostar al nuevo proyecto deportivo bajo el mando de Alexis Mendoza.

“Poco a poco vamos conociendo qué es lo que quiere del equipo, espero que pueda aportar toda su experiencia a nuestro club para conseguir los objetivos”, remarcó el argentino sobre el trabajo del nuevo cuerpo técnico.



Sobre Adrián Arregui, Cano dijo que “recién lo conocí, cuando llegó lo llamé para saber cómo se sentía, me expresó que estaba muy motivado en venir a la institución y eso es fundamental para nosotros. Ojalá aporte todo su fútbol, necesitamos de todos los compañeros. Comenzamos de cero y queremos ser un gran equipo. Adrián vi algunos partidos, es un guerrero y espero que pueda aportar su juego en el equipo”.



En cuanto a lo que quiere Alexis Mendoza con el rojo antioqueño, el matador indicó que “él tiene que decidir quiénes van a estar en el equipo, a partir de ahí es que comenzamos a trabajar, conocer al cuerpo técnico, a los jugadores que tengan. Es importante creer en nosotros mismos, sabemos que había jugadores que no estaban en su nivel, lo reconocieron y ese es el reto que tenemos. Hay que ser cautelosos, hacer una buena pretemporada y dar lo mejor de cada uno”.



“Es muy importante mantener la base, nos faltan jugadores de jerarquía, con personalidad, que quieran poner su fútbol, es fundamental para que el equipo crezca. No podemos quedarnos por fuera de los ocho. De los errores se aprenden, hay varios jugadores que llevamos más de año y medio, es importante que los que lleguen se afiancen y no estén de paso”, agregó.



Mirando el ‘retrovisor’, Cano aceptó que “no encontramos el equipo durante todo el semestre, además había jugadores que no tenían un buen rendimiento. Por ahí nos sorprendió algunas rotaciones, no pudimos consolidarnos, eso nos pasó factura. Ya eso quedó atrás, pensamos en una nueva era que debemos aportar entre todos”.



Con trabajos a doble turno, Medellín se pone a punto físicamente para lo que viene. Esta semana se estarían definiendo más llegadas y salidas de jugadores, además se confirmarían los partidos amistosos que tendrá el ‘poderoso’.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín