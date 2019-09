Millonarios al menos tuvo autocrítica: 'No jugamos a nada'

Millonarios fue superado por Independiente Santa Fe en el marcador (1-0) y en el fútbol, en el clásico bogotano 298, que se disputó el sábado en la noche, en el estadio El Campín, en la fecha 10 de la Liga. El jugador del cuadro azul Hansel Zapata fue muy autocrítico y no se guardó nada a la hora de analizar el funcionamiento de su equipo con frases como: “No jugamos a nada”, “Salimos preocupados” y “Millonarios no estuvo en el campo de juego”.

“No encontramos fútbol. No jugamos a nada hoy, lastimosamente porque dejamos perder puntos importantes. Toca retomar fuerza y pensar en el próximo encuentro”, dijo Zapata a los medios de comunicación en la zona mixta, tras el partido.



El habilidoso extremo derecho, uno de los pocos refuerzos del equipo de Pinto para el segundo semestre explicó cuál era el planteamiento planeado: “Era la tenencia de la pelota, profundidad, pero no pudimos lograr eso. No fue ni una ni la otra. Santa Fe se nos paró de buena manera, ellos fueron justos ganadores”.



Sobre el rival dijo Zapata: “Santa Fe planteó bien su partido, no tuvieron muchas llegadas de gol, pero las que tuvieron las metieron. Nosotros no creamos muchas posibilidades de gol y eso nos preocupa. Este partido era para generar muchas ocasiones de gol y salimos descontentos con el rendimiento”.



Sobre lo que se dijo en el camerino: “Preocupados por lo que hicimos en el terreno de juego, Millonarios no estuvo en el campo de juego. Santa Fe nos manejó todo el partido y nosotros preocupados. De ahora en adelante, sumar de a tres puntos. De nueve puntos solo logramos uno y esperemos que en los próximos podamos sumar de a tres”.



Millonarios enfrentará como local el próximo domingo 15 de septiembre al Deportivo Pasto y el sábado 21 visitará al Independiente Medellín, dos partidos duros, contra rivales que han complicado al cuadro de Pinto en este 2019.