Harold Rivera, sin autocrítica: culpó la parte anímica en Santa Fe

Santa Fe sigue perdiendo y no levanta cabeza. El conjunto rojo quedó abajo por 1-0 contra Rionegro Águilas, que triunfó en su casa e hizo ver mal, una vez más, al cuadro capitalino.



Harold Rivera no tuvo autocrítica y habló del mal momento que vive el equipo bogotano, que no ha podido ganar en este semestre y solamente suma un gol en los primeros ocho juegos.

Sobre el partido...



"Yo creo que hicimos más por el partido, es triste y el balance es negativo por el resultado, hicimos un partido ordenado y con un gol de otro partido nos vamos con las manos vacías".



El mal momento...



"De nada sirve la mejora en el juego sin los resultados. Uno a veces no se explica, hacemos las cosas bien pero no logramos el resultado. La situación pasa por muchas cosas, creo que venimos trabajando bien, pero también está lo mental, está muy golpeado el equipo".



Definición...



"Estamos padeciendo el tema de la definición, generamos las opciones pero tomamos malas decisiones en la última jugada".