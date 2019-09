Santa Fe, el objetivo es clasificar: Rivera y las razones del triunfo

Santa Fe ganó y sumó su tercer triunfo consecutivo. El conjunto rojo se llevó los aplausos y supo lograr tres puntos más a su bolsillo: derrotó por 0-1 a Once Caldas y se ilusiona con clasificar a los ocho luego de estar pensando en descenso.



Harold Rivera, entrenador del cuadro rojo, es el gran responsable del buen momento que logró Santa Fe y la mala racha que empezó a dejar atrás.

"La idea de hoy era presionarlos, tuvimos intensidad, trabajamos sobre ello, los muchachos han sido cuidadosos en eso. La parte física fue importante para nosotros, aprovechamos la oportunidad y nos llevamos los tres puntos", dijo sobre el juego.



También habló de la parte anímica y de lo que ha mejorado para el equipo. Este tema se ha reforzado con varias personas de afuera del equipo que llegaron para levantar el ánimo de los futbolistas y mejorar el ambiente.



"La parte anímica fue importante, hablarle a los jugadores, era clave llenar a los jugadores de confianza. Ya estamos tomando el hilo para sumar, estos buenos resultados nos han ayudado. Tuvimos la colaboración de unos coach, y ellos los han ayudado para salir de este momento. Había que volver a tomar confianza, ajustar algunas cosas en los planteamientos técnicos", contó.



Por otro lado, el equipo cardenal se ilusiona para volver a clasificar y de lograr la hazaña luego del pésimo momento de este año.



"Estamos en el compromiso de sacar a Santa Fe de esta situación, esperemos poder seguir ganando. Ganar hoy era importante, ahora tenemos a Envigado y Jaguares. Hay que sumar la mayoría de puntos posibles, hay que seguir ganando partido a partido para ver si logramos llegar a la clasificación. Son tres puntos importantes, queríamos venir a sumar, había que aprovechar las caídas del Once Caldas", mencionó.



Finalmente habló sobre el problema que hubo en este juego, pues Santa Fe llegó en varias ocasiones y fue claro para buscar otra anotación, pero no tuvo una buena definición.



"Fuimos un equipo serio, ordenado, hubo posibilidades de hacer dos o tres goles más pero lo importante es que nos llevamos la victoria. Hemos tenido la oportunidad de trabajar un poco más, para lo que queremos aún falta, el equipo hoy fue ordenado, que no rife la pelota, vamos poco a poco y es más fácil cuando vamos ganando", terminó.