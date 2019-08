‘Me siento feliz y cómodo, acá lo tengo todo‘: Hernán Barcos

Frente a Jaguares, se le vio a Hernán Barcos la cinta de capitán en su brazo, el argentino de a poco se ha convertido en uno de los líderes de Atlético Nacional y espera aportarle más goles a su influencia en el equipo ‘verdolaga’. Frente al Atlético Huila este martes, tiene una nueva oportunidad para marcar diferencia en el ataque. “Venimos trabajando de la mejor manera, preparándonos de la mejor manera para llegar al 100% a un partido muy difícil, queremos conseguir una nueva victoria en nuestra casa”, remarcó.

Sobre las ideas de juego que está implantando el técnico Juan Carlos Osorio, el argentino remarcó que, “es muy bueno, donde nos podamos acoplarnos a lo que pide, nos dará mucha claridad en la cancha. Nos hace muy simple jugar”.



Además, “de a poco vamos mejorando, estamos a disposición intentando ganar todos los partidos, tenemos muchos partidos por delante y la oportunidad para ratificar el buen juego que estamos logrando”.



Analizando al Atlético Huila, el ‘9’ expresó que “ellos necesitan puntos, es un partido difícil, cuando jugamos de local, los rivales se vienen a defender y la idea nuestra es poder aprovechar los espacios que nos den”.



Volviendo a lo que le pide Juan Carlos Osorio en su esquema de juego, Hernán describió que “me pide jugar como ‘9’, aguantando la pelota cuando el equipo está saliendo para evitar el contraataque, mostrar el liderazgo y tratar de ayudar a los compañeros en lo que pueda”.



La llegada de Jarlan Barrera al equipo, la considera Barcos como “muy importante”, en los últimos partidos ha sido uno de los más destacados de su equipo y confía que siga así. “Jarlan (Barrera) es un jugador muy técnico, inteligente que nos va a seguir ayudando en el ataque”, precisó.



Ya son poco más de seis meses en los que Barcos está viviendo en Medellín, tanto él y su familia se encuentran en un lugar ideal para triunfar. “Me siento muy cómodo, muy feliz y muy tranquilo. Acá lo tengo todo, lo único que debo hacer es cuidarme y jugar al fútbol. De resto los apoyo y la estructura que hay nos dan todo”, resaltó.



Finalmente, trascendió estos días intereses de equipos brasileños y argentinos por sus servicios, uno de ellos Colón de Santa Fe, a lo que Barcos aceptó que hubo contactos con sus hermanos, quienes son sus empresarios, pero que no quiere moverse de Medellín. Por lo menos, hasta diciembre cuando termina su contrato, el mismo que no descartaría renovarlo.



“Han hablado con mis empresarios, pero estoy muy tranquilo, muy feliz acá. Tengo contrato hasta diciembre y no estoy escuchado ofertas. Me gustaría continuar, aún no hemos hablado, por ahora tengo la idea de terminar bien el año”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín