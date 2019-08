Campeón en Colombia e ídolo de Santa Fe que le gustaría llegar al rojo

Independiente Santa Fe no pasa su mejor momento y los resultados que necesita son inmediatos. Aún no gana en este segundo semestre del 2019 en la Liga y con Patricio Camps busca un renacer futbolístico pronto.

Sin embargo, las viejas glorias siempre quieren volver a donde fueron felices y ese es el caso de Hugo Gottardi. Como jugador llegó a ser goleador del equipo e ídolo del club, aunque luego se vistió de azul para estar en el cuerpo técnico de Millonarios junto a Miguel Ángel Russo.

En diálogo con 'El Alargue', el argentino habló sobre ese cariño que siente por el equipo cardenal y de una posibilidad para volver al rojo, ahora como técnico.

"Tuve una solo oportunidad de llegar a Santa Fe, que fue cuando estaba Farfán de presidente. Estuve por ir, pero le pedí dos meses porque había tomado a Racing que estaba por irse al descenso, pero dos meses en el fútbol es mucho y tenía razón Farfán. Ojalá el día de mañana pueda estar en el banco como profesional. Tuve la dicha de ser campeón con Millonarios en la cancha de Nacional y yo me di ese lujo", explicó.

Y es que desde la distancia, Gottardi no se despega del fútbol colombiano, pues constantemente sigue al azul y al rojo, los dos equipos que lo marcaron en el país.

"Veo fútbol colombiano. Seguimos a Millonarios porque tengo muchos amigos y debo ser de los pocos que me quieren de los dos lados. Que me quiera Santa Fe porque fui ídolo está bien. Pero después voy y me toca dirigir a Millonarios y salir campeón, pero la gente de los dos se ha portado muy bien", añadió.

Gottardi vive actualmente unos días de descanso porque su gran amigo de fórmula, Miguel Ángel Russo, está en Cerro Porteño, que está en los cuartos de final de la Copa Libertadores.