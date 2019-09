Pinto, autocrítico y preocupado por el nerviosismo de sus jugadores

Millonarios perdió el clásico capitalino contra Santa Fe y quedó por 1-0 abajo en el marcador en la fecha 10 de la Liga II-2019. El conjunto embajador sumó su segunda derrota en cuatro días y preocupa su nivel de juego, que se ha deteriorado bastante.



Jorge Luis Pinto, entrenador azul, fue autocrítico, elogió a Santa Fe y también quedó preocupado por el tema del nerviosismo de sus jugadores.

El mal nivel que muestra el equipo...



"El primer tiempo de Santa Marta fue brillante. El de Nacional también. Hoy el equipo estaba nervioso, es la primera vez que veo a un equipo tan impreciso y nervioso en un clásico. Reconozco que esta semana fue terrible para nosotros".



El elogio a Santa Fe y la charla del entretiempo...



"Yo soy el primer sorprendido y eso le dije al equipo en el entretiempo. Les dije que no hay nada más peligroso que un león herido. A Santa Fe le dicen los leones y estaban heridos. Le dije al equipo que teníamos temor, fuimos esquematizados. No nos permitieron crear ni generar fútbol y ellos sí lo encontraron. Hay que ser honestos"



Sobre el partido...



"Nos marcaron bien. A Salazar lo marcaron hombre a hombre y no pudimos generar fútbol. Nosotros no tuvimos fútbol, reconozco que nos marcaron bien a Hansel y no encontró su fútbol, eso afectó el nivel del equipo. Hay que reconocer la parte defensiva de Santa Fe. Hemos jugado un clásico regular-malo, especialmente en el primer tiempo"



El tema del arbitraje...



"Veo que en Bogotá Santa Fe y otros equipos paran el partido y se tiran al piso, y los árbitros no dicen nada, como si les gustara. Ustedes son testigos de eso, no es invento mío"