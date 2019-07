Cuadrado tiene claro qué debe hacer para entrar en el estilo de Osorio

Dos viejos conocidos se vuelven a encontrar, Juan Carlos Osorio y José Fernando Cuadrado trabajaron juntos en Millonarios cuando el técnico regresó al fútbol colombiano para arrancar su carrera ‘en la raya’, mientras que Cuadrado comenzaba a surgir en el fútbol profesional. Los años pasaron y ahora más maduros, ambos buscan el objetivo de conseguir el título de la Liga II-2019. Cuadrado resaltó la importancia que tiene en el estilo del técnico su juego con los pies.

Cuadrado atajó en Manizales en la victoria 1-2 frente a Once Caldas y aunque sabe que tiene una competencia dura con Aldair Quintana y Sebastián Guerra, el arquero vallenato trabaja fuerte para mantenerse en la titularidad. “Yo creo que la confianza debe generarse por lo que yo haga, tengo la oportunidad de entrenarme, prepararme y mejorar día a día. El técnico decide quien sea titular y las cosas me las tengo que ganar por mi trabajo”, indicó Cuadrado.



En cuanto al esquema de Osorio, José declaró que “soy uno más que participa en la idea de juego, eso indica que juegue con los pies. No llamo rivalidad, es un compañero que llega a aportar, esto es día a día y estamos para apoyarnos. Hay competencia, pero sana. Estamos para vivir el aprendizaje del día a día. La preparación ha sido igual para todos y eso es muy bueno para dar una mano. Todos estamos capacitados para solucionar ese momento”.



Sobre el debut en Liga, el golero resaltó que “cada partido tiene cosas por mejorar, comenzamos bien. Debemos mantener la calma para ganar los partidos. Los rivales también nos estudian y debemos minimizar nuestros errores. Ese arranque nos deja cosas muy positivas, estamos en construcción y esperamos que rápidamente tengamos un juego más fluido, destaco la entereza y la tranquilidad para sacar el resultado”.



Volviendo al ‘profe’ Osorio, Cuadrado recordó que “trabajé con el Millonarios cuando él llegó a Colombia. Rescato la invitación a mejorar, a seguir siendo competitivo, que el hambre y el deseo de ganar siempre esté presente. Te mueve para que en cada entrenamiento se exija al cien por ciento porque ese es el combustible de los partidos”. Además, ponderó el horario de trabajo, donde tienen jornadas de 5 horas en los entrenamientos. “Es un aporte al crecimiento, todos los detalles invitan a valorar nuestra profesión. Debemos ser profesionales, tenemos cosas a la mano para aprovecharlo de la mejor manera”.



Pensando en lo que viene, donde recibirán el próximo domingo contra Atlético Bucaramanga, Cuadrado comentó que “comenzamos una nueva etapa, aspiramos a que nuestra casa sea un fortín. Para eso debemos ser contundentes, fuertes en defensa, marcar la mayor cantidad de goles. Nosotros debemos desarrollar la idea que nos plantea”.

Y en la salida desde atrás empleando el manejo con los pies, José precisó que “cada entrenador tiene conceptos diferentes, me hago partícipe de una idea de juego. Al salir jugando se corren riesgos, pero para eso lo entrenamos, lo que hace es mostrar en el juego lo que se entregan. Hay que adaptarse a una idea, una salida de atrás se hace con sentido y se corre un riesgo, por eso nos preparamos para hacer las cosas bien. Además de participar de una atajada, poder participar de las jugadas me sirve mucho para seguir aprendiendo. Hay muchas situaciones del rival para jugar en largo o en corto”.



Finalmente, el arquero analizó la llegada de Aldair Quintana como competencia en el arco ‘verdolaga’. “En el mundo del fútbol se utiliza palabras como ‘el que llegó’ o ‘el rival de’, yo lo vivo de otra forma. En su momento fui joven o competencia de alguien. El que llega veo la manera cómo lo puedo ayudar a que crezca y sea mejor, no lo veo como mi rival. Además, las características del compañero que llega me sirven para crecer. Si nos potenciamos vamos a crecer, no solo nosotros, sino todo el equipo. El arquero es una posición que se necesita tener al compañero al lado. Estamos construyendo el equipo y es muy bueno que las cosas que ensayamos nos salgan en el partido. El que entra sabe lo que debe hacer”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín