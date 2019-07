Juan Carlos Osorio planea un equipo competitivo frente a Jaguares 

Si bien, ha transcurrido tres partidos oficiales en Atlético Nacional, las lesiones y llamados a Selección Colombia, cambiaron los planes de Juan Carlos Osorio en lo que tenía pensado para alinear frente a Jaguares el próximo domingo en Montería, por la tercera fecha de la Liga II-2019.

Los ausentes ‘verdolagas’ para este encuentro son: Alexis Henríquez, Daniel Bocanegra salieron con molestias físicas del partido frente a Santa Fe el pasado miércoles por Copa Colombia, sumado a las lesiones musculares de Alberto ‘Tino’ Costa y Baldomero Perlaza y el llamado de Juan David Cabal a la Selección Colombia sub 18 que disputará un torneo amistoso en Japón, del 27 al 12 de agosto y donde también fueron convocados cuatro jugadores más de la categoría sub 20 del equipo (Yerson Mosquera, Sebastián Guerra, Brandon Caicedo, Johan Hinestroza), un banco de jugadores en el que el DT risaraldense no les pierde la pista.



Sin embargo, no todo ha sido malo. Helibelton Palacios se recuperó de su operación en la nariz y ya trabaja a la par del grupo, por lo que, si Osorio lo decide, tendría sus primeros minutos del semestre en Montería.



“No van a poder por problemas de salud Alexis (Henríquez), Daniel (Bocanegra), Alberto (Tino Costa), Baldomero (Perlaza), pero vamos a presentar un equipo competitivo, a jugar a las 5 de la tarde, bajo una fuerte humedad, contra un gran equipo como Jaguares que es competitivo y competente. Vamos a hacer todo lo posible para ir a buscar un buen resultado para Nacional”, remarcó el técnico en conferencia de prensa.



En cuanto a los posibles reemplazantes, Osorio señaló que “tenemos un grupo de atletas competentes y competitivos, que van a dar la vida por conseguir estos tres puntos. Estamos bien preparados”.



Proyectando lo que se podría ver en el estadio Jaraguay el próximo domingo y aunque falta una práctica para establecer los convocados, Nacional jugaría con: Aldair Quintana, Helibelton Palacios, Cristian Moya, Andrés Reyes, Christian Mafla (Cristian Blanco); Brayan Rovira, Daniel Muñoz, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera; Yerson Candelo, Vladimir Hernández (Christian Mafla) y Patricio Cucchi.



Justamente, Osorio dio luces que tanto Rovira como Gómez podrían ser de la partida, tras las buenas sensaciones que dejaron a mitad de semana frente a los ‘cardenales’. “Tanto Sebastián (Gómez) como Brayan (Rovira) tienen grandes posibilidades para cualquier juego. Son confiables para cualquier escenario. Sebastián tiene un gran recorrido y Brayan puede jugar como volante central como interior, los dos se están peleando un puesto dentro de los once titulares y los 18 convocados”, comentó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín