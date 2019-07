Osorio evita otra polémica, pero no es optimista sobre su 'problema'

Esta tarde, desde la 1:30 p.m. y en la que duró poco más de dos horas, Juan Carlos Osorio dio sus descargos en videoconferencia con la Comisión Arbitral desde la sede de Nacional en Guarne, respecto al caso de agresión sobre el árbitro Jhon Hinestroza, ocurrido el pasado miércoles 24 de julio, en el partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final en la Copa Colombia.



Aunque no se conocen detalles de lo acontecido en esa videoconferencia, antes de entrar a esa reunión, Osorio se mostró tranquilo, enfatizó su postura, la cual dio a conocer en conferencia de prensa el pasado viernes.

“Seguramente voy a reiterar lo que manifesté públicamente. Yo quería que la gente colombiana conociera la versión del señor Hinestroza y la mía. Todos la conocen, ante la posibilidad de viajar o hacer una teleconferencia, yo consideré apropiado entrenar esta mañana (martes) con el equipo y preparar los tres partidos que vienen contra Huila, Equidad y Santa Fe”, señaló Osorio.



Atendiendo a las partes, Osorio reconoció que su reacción no fue la mejor. “Debo escuchar atentamente lo que ellos digan, me refiero a la autoridad y de parte mía reiterar lo que todos conocen. Me parece que fui claro, sustentado con imágenes y videos el reporte del señor árbitro. Esperemos que sea una decisión justa y estoy preparado para asumir las consecuencias de esa desmedida reacción mía. Espero una sanción, yo creo que de la manera en la que se llevan las cosas en nuestro país se busca un culpable y no las razones del porqué. Seguramente el culpable soy yo, espero que no sea drástica la sanción”.

En cuanto al aplazamiento del partido de Liga contra Atlético Huila para el próximo martes, por motivo de un concierto que tendrá lugar en el Atanasio el próximo sábado, Osorio declaró que “ahora se les da mucha importancia a las opiniones de este humilde servidor y no quiero debatir más. Es muy importante para el público colombiano la diversión, por eso entiendo el concierto. Es importante para todos, pasarla bien y disfrutar. Es parte de nuestra idiosincrasia que se realicen estos eventos”.



Además, comparó sus vivencias en estadios mexicanos y norteamericanos, donde no ocurren estas cosas. “En el caso concreto de México, tienen una gran ventaja en cuanto a escenarios, muy parecidos a los norteamericanos que son exclusivos para el fútbol, donde la proximidad entre el aficionado y el atleta genera un ambiente extraordinario para el juego y no se aplazan partidos por conciertos. Sería muy lindo que a futuro tuviéramos estadios exclusivos para fútbol, donde se pueda vibrar, disfrutar, sacar ventaja de ese acercamiento del hincha con el jugador y que no se aplacen partidos por otra cosa. Entendemos lo que sucedió, vamos a prepararnos, tener más sesiones de trabajo, el domingo vamos a entrenar y no podemos perder el objetivo de ganar con nuestra gente”.

Se espera que, para este miércoles, sea publicada la resolución en la que se definirá la sanción del técnico ‘verdolaga’.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín