'Hay que tratar de reinventarse': Pusineri tras el empate con Santa Fe

Deportivo Cali empató 0-0 este sábado en el estadio de Palmaseca con Independiente Santa Fe, en un partido de escasas oportunidades de gol.



El técnico Lucas Pusineri reconoció que su equipo estuvo confundido a la hora de generar jugadas ofensivas, pero al mismo tiempo destacó que la buena actuación en las últimas fechas del cuadro ‘cardenal’ está sustentada en su notable comportamiento en el fondo.

Sobre el desarrollo de las acciones, Pusineri señaló que “tratamos de intentar por varios lugares, tuvimos varias situaciones como el tiro libre del primer tiempo de Féiver que sacó Castellanos, y otra de Arroyo; después el equipo buscó para abrir el marcador, aunque lastimosamente en los últimos toques no pudimos lograr la concreción. Tratamos en lo posible de renovar y buscar un equipo más ordenado, pero no se pudo abrir el marcador, ni con Rodríguez con su experiencia. Esto sigue, quedan 9 puntos, estamos en el mismo lugar y las misma cantidad de puntos que teníamos a esta altura en el primer semestre y queremos seguir para mantener nuestro lugar en los ocho”.



Sobre por qué no utilizó las bandas y prefirió tener muchos volantes, argumentó que “son decisiones, y también como sacamos buenos resultados en los primeros partidos con tres volantes, los hemos sacado con jugadores por las bandas. Yo tomo decisiones antes de los partidos y considero que debemos ser uno de los pocos equipos que juegan con dos delanteros, eso es valorable porque siempre se quieren ganar los partidos”.

Acerca de las dificultades que tuvo para romper el cero en el arco rival, sostuvo: “Porque el rival ganó 6 partidos consecutivos, sacando el cero en su arco; eso habla de que es un buen equipo, es muy rápido de contra, se armaba muy bien y a nosotros nos costó, no se pudo anotar, pero esto sigue y queremos lograr el objetivo principal que es estar entre los ocho”.



Otro factor que se vio en el compromiso es que los azucareros carecieron de creación y no se le vieron variantes: “Tuvimos nuestras situaciones y no pudimos concretarlas, en el primer tiempo no encontramos el camino, estuvimos un poco erráticos, son partidos y momentos, venimos de una semana bastante compleja en la que no pudimos trabajar sino recuperar a nuestros deportistas".

El entrenador argentino también habló del sacrificio de su equipo y lo que tiene que hacer para revertir este momento: "El equipo sigue luchando, tengo que ver todos los contextos para dar una opinión certera, en todos los partidos no se van a conseguir victorias, pero seguimos luchando. Son hipótesis, con Arroyo de enganche quisimos ser más desequilibrantes en mitad de cancha, en el fútbol nunca se puede llegar a saber hasta que ocurren las situaciones, por momento se pudo y en otros no, hay que tratar de reinventarse, también fue muy ordenado el trabajo de Santa Fe, tenemos que seguir muy disciplinados en nuestro objetivo”.

De igual forma, volvió a referirse a la rotación, consultado si está satisfecho: “Estamos en el mismo lugar en que veníamos en el semestre pasado; esto no es fácil, sonaría más a queja que a algo verídico y a algo que existe, el grupo está vivo en dos competencias y eso me tiene contento, tal vez lo de hoy no fue efectivo porque queríamos ganar, pero nuestro equipo es de los pocos que siempre ha estado en el grupo de los ocho”.



Finalmente, adujo que Santa Fe contó con argumentos para defenderse: “Puede ser que las situaciones fueron confusas, no encontramos la ruta de jugadas de más riesgo, hemos jugado un partido en que la defensa rival estuvo muy atenta, con transiciones de defensa a ataque, Santa Fe es un equipo que también está luchando por seguir entre los ocho, pero mis jugadores siguen batallando y camellando, queremos tener éxito en lo que se nos venga”.

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces