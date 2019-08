Ceppelini y una nueva ilusión de otro clásico: 'Me llena el corazón'

Atlético Nacional e Independiente Medellín le pusieron acento extranjero a su clásico antioqueño. El ‘rojo’ con Germán Cano y Adrián Arregui, mientras que por los ‘verdes’ Hernán Barcos y Pablo Ceppelini le meten emoción a este derbi de la ciudad. Previo a este encuentro, Pablo Ceppelini se mostró emocionado y con muchas ganas de seguir destacándose con goles y grandes actuaciones.

“Se viene un clásico, el tercero que estoy acá, con buenas sensaciones, trabajando tranquilo, venimos de un empate en Cali que nos dejó con un sabor amargo, pero ya pasamos la página y nos concentramos en este partido muy importante para nosotros”, destacó el uruguayo.



En lo personal, después de Sergio Santín, se convirtió en el charrúa con más goles para los ‘verdolagas’ en estos partidos, acumulando dos en dos encuentros disputados. Pablo no se conforma y quiere más. “Por suerte he jugado dos clásicos, marcando en ambos, es algo que me llena el corazón, las sensaciones a nivel personal y grupal son muy buenas, pero este será otro partido, una nueva historia, ellos tienen un buen equipo, nosotros nos hemos reforzado muy bien y esperemos que sea un muy buen partido”, precisó.



En cuanto a las rotaciones, Ceppelini comentó que “estamos muy bien, algunos hemos jugado más otros no tanto, en el plantel todos estamos para jugar. Al interior estamos muy fuertes y con mucha confianza. Con el cuerpo técnico trabajamos de una manera analítica, después se realizan las alternativas tácticas o rotaciones, uno se muere por jugar estos partidos, pero todo depende de lo que decida el ‘profe’ (Juan Carlos Osorio), si soy titular o entro después lo haré de la mejor forma, después a todos nos da una gran confianza, estamos todos en las mejores condiciones para esta seguidilla de partidos que nos darán un ‘clic’ para lo que viene en la temporada”.



Además, “no solo en el clásico, la actitud, las ganas y el esfuerzo no se negocian, será un partido muy bueno para jugarlo, muy duro, ellos vienen de perder con Rionegro, guardaron jugadores para este partido. Nosotros estamos enfocados, trabajando de la mejor manera y buscando conseguir una victoria que será importante para lo que viene”.



En cuanto al rival, Pablo indicó que ‘las transiciones de Medellín son muy buenas, han hecho goles por esa vía, estaremos atentos a ese sistema. Todos estamos listos y motivados para atender este partido. Sabemos que por las bandas podemos hacerles daño, el lateral izquierdo (Jaime Giraldo) no es tan rápido, tienen extremos muy potentes y por la espalda de ellos podemos marcar la diferencia. Después tienen jugadores muy buenos como Germán Cano, (Andrés) Ricaurte, no los podemos dejar solos porque hacen mucho daño. Confiamos en nuestras armas y pienso que Nacional es el mejor equipo de Colombia”.



Finalmente, habló de su sociedad ofensiva con Jarlan Barrera. “Cada vez que juego con Jarlan Barrera me siento muy cómodo, es un socio en la cancha, sabe que uno le entrega la pelota y te la devuelve redondita, nos buscamos y nos conocemos muy bien en la cancha. No solo con Jarlan, con Vladimir (Hernández), Hernán (Barcos) y con los otros compañeros hemos armado una gran sociedad de ataque y que esperemos hacerle un gran daño a Medellín”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín