La respuesta de Pinto por el comportamiento de los árbitros contra él

Millonarios venció 1-0 a Once Caldas por la segunda fecha de la Liga II-2019, que se disputó en el estadio El Campín y que representó los primeros tres puntos en el campeonato para el azul.



Jorge Luis Pinto habló al final del partido sobre lo que sucedió en el encuentro y el resultado que le da confianza de cara al futuro.

“No fue el mejor partido de Millonarios, pero tampoco fue malo. Algunos jugadores van tomando el ritmo. Es importantísimo haber ganado y hay que corregir. Pero no hemos llegado al punto esperado”, dijo el entrenador del azul.



Pinto habló de las llegadas que tuvo Jefferson Martínez, quien fue uno de los jugadores importantes del encuentro este domingo.



“A pesar de que tuvo algunas atajadas buenas no fue la figura del partido porque hubo otros jugadores con mejor presencia ofensiva y defensiva. Rambal fue mucho más. En el mismo Caldas hubo destacados”, explicó.

También, el entrenador se refirió a la amonestación que sufrió en este juego y aunque no quiso entrar en polémica, sí se refirió a la actitud de Gustavo Murillo y sus asistentes en este encuentro.



“Puede ser bueno, lo que está mal es el hostigamiento desde antes del partido. Eso tiene que contemplarlo la Fifa. No me puede estar diciendo un juez de línea que me van a echar, que me saca, desde antes de que inicie el partido. Luego viene el otro y me dice lo mismo. Que miren ellos el reglamento. En el momento que me sacaron la tarjeta era cuando más disciplinado estada”, explicó.