El análisis del 'Tino' Acosta luego de su debut con Atlético Nacional

Una de las caras nuevas en Atlético Nacional para el segundo semestre es Alberto ‘Tino’ Costa, el argentino jugó como volante central, pese a que no es su posición natural, mostró condiciones y fue uno de los más destacados en el partido amistoso frente a Lanús. “Fue un partido lindo, donde demostramos todo lo hecho durante la pretemporada frente a un gran rival, ahora nos queda trabajar duro en esta última semana, esperando el comienzo de la Liga”, comentó.



Sobre el análisis del partido, Costa destacó que “la idea era tener el control del juego e imponernos por las bandas. Sabemos que Lanús es un equipo importante, que juega bien y por eso debíamos estar atentos, para aprovechar la velocidad de jugadores como Vladimir (Hernández) y que Hernán (Barcos) estuviera en su zona de gol. Aunque no marcamos, vimos cosas interesantes”.



En lo personal, jugando en el Atanasio, “me sentí cómodo, fue un lindo partido, no he jugado mucho en mi carrera como volante central, hablamos con el técnico (Juan Carlos Osorio) y escuché lo que necesitaba que hiciera en ese puesto”, indicó ‘Tino’.



En cuanto al rival internacional, Costa señaló que “jugamos contra un gran rival, Lanús le gusta tener la pelota, por momentos toca replegarse, jugar en este nivel no es nada fácil”.



En familia, con su hijo en la cancha, Alberto cumplió el sueño que en su presentación tenía, disfrutar esta nueva experiencia en Colombia, rodeado de sus seres queridos.



Finalmente, el volante espera que el próximo sábado en Manizales, puedan reflejar una mayor contundencia, sumado a la idea de juego que han venido asimilando. “Estamos enfocados en lo que viene, si bien fue un partido amistoso, lo tomamos con mucha seriedad. Lo importante es llegar muy bien para el fin de semana, competimos por los puntos y no tenemos excusa”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín