Osorio y sus impresiones: Conforme, pero con mucho trabajo por hacer

Atlético Nacional venció 1-2 al Once Caldas y logró obtener la primera victoria en el segundo ciclo de Juan Carlos Osorio en el cuadro antioqueño. El entrenador del club verdolaga se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos, pero asegura que tienen mucho trabajo por hacer.

Sobre el duro partido que jugaron contra el Once Caldas, Osorio se mostró satisfecho, pero también aseguró que deben mejorar de cara al futuro: "Rematamos muy bien el primer tiempo, debimos irnos con un marcador más abultado. El segundo tiempo ellos iniciaron bien, anotaron un gol excelente, pero nosotros rematamos bien el juego, ganamos un partido importante frente a un gran rival y debemos reconocer que el once Caldas tienen principios muy marcados. Con 22 sesiones de entrenamiento el equipo respondió bien, pero creo que cuando estemos en una mejor condición futbolística seremos un mejor equipo".



Con respecto a los cambios de estructura que hizo en la mitad de la cancha, Osorio mostró que todo fue planificado: "Planificamos los juegos para iniciarlos, y luego darle transcurso normal al partido. Todo está planificado, Jarlan y Tino jugaron en sus posiciones porque así fue trabajado. Hubo una fase del juego con Baldomero que corregimos y volvimos a tomar el control".



"El día que alcancemos esas 50 sesiones encontraremos ítems para mejorar nuestros principios, la idea de juego y la condición que debe adquirir el equipo. Para el número de sesiones que llevamos el equipo mostró muchas cosas importante", añadió el entrenador sobre los pocos días de entrenamiento al mando del equipo.



Sobre el transcurso del partido y la competencia del equipo, Osorio dejó ver que todos los jugadores están para jugar: "Hay una competencia interna muy saludable, todos querían participar del partido. En el entretiempo nos vimos obligados al cambio de Cristian Moya, por esto se nos complica el final de juego, porque no teníamos planificada esta sustitución. Cada juego trae sus interrogantes".



Atlético Nacional ganó su primer partido de la Liga II-2019 y se ubica en la parte alta de la tabla. Su próximo partido será contra frente al Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot.