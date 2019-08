Entre confusiones y errores: Millonarios prueba nueva dupla defensiva

Millonarios tendrá este sábado la visita del Deportivo Cali, el líder de la Liga, con la difícil tarea de recomponer la defensa tras la lesión de Alex Rambal.



Y es que preciso, Pinto pierde a uno de sus jugadores más experimentados. Aunque Rambal solo tiene 26 años, es uno de los jugadores que más tiempo ha trabajo con él porque llegó desde principio de este año.

Según reveló el entrenador, será José Luis Moreno quien tome el lugar de Rambal, por lo que esta sería la primera prueba para una dupla que aún no ha jugador en Liga.



Rambal-Paz fueron los dos jugadores que más partidos disputaron, la otra fue Balanta-Rambal, mientras que solo en un juego actuaron Paz-Moreno. Así, contra Cali estarán Balanta-Moreno, quienes aún no han actuado juntos.



Millonarios busca la consolidación de la mejor nómina para no penar en la Liga y contra Cali, que en este torneo ha celebrado 10 goles y es uno de los equipos más efectivos en el ataque.