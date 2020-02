Alfredo Arias valoró la actitud de Cali frente al complicado Nacional

El DT uruguayo replicó la fórmula que le dio éxito cuando con Emelec venció al DIM en el Atanasio. Esta vez, al frente del Deportivo Cali, realizó un acertado planteamiento táctico que por poco le reporta los tres puntos frente a Nacional por la quinta fecha de la Liga I-2020.

“Siempre digo que el mérito siempre está en los muchachos que salieron a darlo todo en la cancha, ninguno tuvo miedo a perder. Había un deseo por ganar en ambos equipos. Nosotros seguimos en la búsqueda de un equipo, llevamos un mes y unos días en Colombia, prácticamente no hemos parado de viajar, concentrar y jugar. Tampoco tenemos dos nóminas para poder alternar, que es lo que más sufrimos en este partido”, señaló el DT Arias quien se va conforme con el resultado, teniendo en cuenta la dificultad que pone Nacional cuando juega en el Atanasio.



Además, el uruguayo destacó la labor de su colega Juan Carlos Osorio y cómo ha venido trabajando al rival de este juego. “Nacional tiene un gran técnico (Juan Carlos Osorio), es algo que lo dije allá en Cali y lo digo acá, es un ejemplo a seguir en lo inteligente y como quiere proponer en cada partido, él alterna su equipo y a veces lo critican, pero en unas competencias que se juegan cada dos días, es lo ideal. Nacional estaba fresco y nosotros estábamos en una marcha forzada, así y todo competimos bien, estuvimos por delante en el marcador, generamos opciones, pelotas en los palos, planteamos un partido muy digno y todo fue mérito de mis jugadores”.



Sobre su regreso a Medellín, Arias comentó que “yo ya estuve acá, estuve con Emelec en Copa Libertadores y le ganamos al Medellín dirigido por Juan Zubeldía y logramos ganar. La bandera de Uruguay la siento muy adentro, pero no con el fútbol porque es un juego. Valoro mucho la esencia del jugador colombiano, es algo que sienten desde niño. Yo llegué a Cali con la idea de estar un poco más tranquilo en defensa, a controlar más el juego con la pelota, tener más orden contra un rival como Nacional que es muy difícil de defender”.



Entre Liga y Copa, Deportivo Cali acumuló nueve partidos invictos, sobre esta marca, el DT uruguayo indicó que “es algo de motivo de orgullo para los jugadores. Los jugadores y los dirigentes somos accesorios, cuando un equipo juega o intenta jugar para ganar como lo hacemos nosotros, salen partidos interesantes, donde en algunos no nos vencieron. Tenemos 10 días para trabajar, pararnos en la cancha y entrenar al equipo, los jugadores han puesto mucho de sí para competir, han escuchado, han puesto atención a lo que les digo y superaron todo con ese deseo de ganar. Ojalá la gente de Cali lo valore y nos acompañen en el próximo partido”.



Además, valoró el trabajo de su atacante Jhon Vásquez y quien lo reemplazó Jesús Arrieta. “Seguramente, me pude haber quedado corto, Jhon (Vásquez) le tomaba el tiempo y sabía romper a la defensa contraria, no sabía muy bien si hacía el cambio, pero cuando Jesús (Arrieta) cuando ingresó lo hizo muy bien”.



Finalmente, se refirió al tema arbitral y espera que con el VAR se puedan reducir los errores de los que imparten justicia en la cancha. “Así como el jugador erra una jugada, o un técnico erra un cambio, para los árbitros es muy difícil acertar en segundos una decisión. Por eso se inventó el VAR, para reducir esos errores, y con esto creo que se hará justicia, y se va a disminuir la violencia. Espero que en un futuro todos los partidos tengan el VAR”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces