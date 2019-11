No le gustó nada: Dinenno estalló en redes por decisiones arbitrales

Deportivo Cali perdió en su debut contra Alianza Petrolera por 3-2 en la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga II-2019. Juan Ignacio Dinenno, quien anotó gol, no quedó contento con el arbitraje y así lo demostró en redes sociales.

Dinenno nos representa a todos pic.twitter.com/4tP4jBT1c7 — 🎅🏾 (@Jsanta00) November 11, 2019

El argentino marcó, pero no fue suficiente. En fotos, criticó las decisiones arbitrales de Jhon Hinestroza, quien no tuvo un buen juego y pitó dos penales en contra de Cali, aunque estuvieron bien validados.



Sin embargo, el futbolista hizo la comparación con dos jugadas polémicas a favor de los azucareros que podían ser penal para los de Pusineri, pero finalmente el juez decidió no pitarlos.