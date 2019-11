Barrido total en Cali: saldrían jugadores e incertidumbre con Pusineri

Deportivo Cali decepcionó luego de empatar sin goles en un muy mal partido contra Alianza Petrolera. El conjunto azucarero se quedó en la fase de grupos y ahora empieza con su barrido para el 2020, año en que jugará la Copa Suramericana.



El subcampeonato de la Copa y la decepcionante igualdad en la última fecha dejó mano dura en Cali, que saldría de varios jugadores. Principalmente serían ocho, pero podría aumentar el número con el pasar de los días.

Pablo Mina, Dany Rosero, Francisco Delorenzi, Jhon Mosquera, Andrés Felipe Colorado, Feiver Mercado, Carlos Mario Rodríguez y Mateo Puerta son los futbolistas del cuadro verde que no seguirán en el club.



Incluso, en Cali se habla de que Lucas Pusineri no tiene su continuidad asegurada por decisión propia. Por un lado, está el tema de los refuerzos e ingresos del equipo, pues no habría una 'inyección' a la nómina, tema que no aguantaría el argentino.



Recordemos que hasta Independiente 'sedujo' a Pusineri para que fuera a dirigir, pero no se dio. Ahora, con el pasar de los días se darán noticias del argentino, esperando su continuidad o salida del club.