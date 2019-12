Pereira: balance de un equipo que no dejó dudas para lograr su ascenso

Luego de ocho largos años en el Torneo de ascenso, Deportivo Pereira logra su regreso a la máxima categoría del balompié nacional. Un proyecto que le salió a las maravillas a una junta directiva que le brindó una nueva oportunidad al técnico Néstor Craviotto, quien acertó en la conformación de un plantel que ‘barrió’ en la temporada y que dio muestras de merecer volver a ‘codearse con los grandes’.

Números de un Pereira que arrolló en el Torneo:

Su ascenso no tiene ninguna discusión y demostró clara superioridad sobre todos sus rivales en el Torneo de 2019. Se hizo dueño de los dos trofeos en juego en esta categoría y dominó las estadísticas con números que asombraron hasta a sus propios hinchas. Merecido premio a una ciudad que pedía a gritos volver a ver su ‘Dépor’ en Primera.



El conjunto de Risaralda disputó un total de 46 partidos, en donde logró 25 victorias, 13 empates y tan sólo 8 derrotas. Para un rendimiento del 64%, una cifra que dejó ver su dominio a lo largo de la temporada, y que lo hizo merecido líder de la reclasificación del año tras alcanzar los 88 puntos.

Ninguno de los dos semestres le generó mayores problemas para acceder a las finales, y tampoco para alcanzar los títulos de los Torneos. En la primera parte del año sumó 46 unidades, gracias a los 14 triunfos, 4 empates y tan sólo 5 caídas. Cifras similares se vieron en el resto de la temporada, ya que los ‘matecañas’ lograron 42 puntos, distribuidos en 11 victorias, 9 empates y 3 derrotas.



Además, fue el equipo que menos recibió goles, con un total de 32 tantos en contra que dejaron ver su fortaleza en defensa. Número que cobra importancia cuando su delantera está entre las más efectivas con 65 celebraciones.



Pereira fue el mejor local por clara diferencia, de los 22 partidos disputados en el Hernán Ramírez Villegas, tan sólo cayó en dos oportunidades. En la fecha 12 (0 – 1) contra Quindío y en la fecha 5 de cuadrangulares finales (1 – 2) contra Boyacá Chicó, ambos en el Torneo – I.



Los ‘matecañas’ ostentaron algunos invictos a lo largo de la temporada: apenas empezó el Torneo, logró sumar un total de 8 encuentros sin perder (fecha 1 – fecha 8 Torneo – I). Luego, en ese mismo campeonato, lograron 7 jornadas más sin caer (fecha 13 – fecha 4 cuadrangulares).

El más largo de sus invictos sucedió recientemente en el presente Torneo – II, 10 partidos sin perder dejaron ver que Pereira no quería ceder terreno en su lucha por el ascenso (fecha 9 – fecha 5 de los cuadrangulares finales).



Fortalezas:



Un equipo equilibrado tácticamente y que contó con jugadores de experiencia que respondieron a las expectativas. Contó con una dupla de miedo en el ataque, entre Jairo Molina (18) y Diego Álvarez (17) representaron un total de 35 celebraciones, para un interesante promedio del 58% de efectividad.



Contó con un arquero como Harlen Castillo, quien demostró seguridad y lideró una defensa que fue acorde con el potencial ofensivo del plantel. La constancia y el orden táctico dentro y fuera de casa dejaron ver a un plantel difícil de vulnerar y que logró numerosos resultados valiosos a lo largo de la temporada.



Le apostó a un proyecto y se la jugó por el mismo a lo largo de toda la temporada. Los jugadores contratados y algunas figuras que surgieron de la cantera se comprometieron con la institución para alcanzar el ascenso, actitud que invitó a directivos y cuerpo técnico, a confiar en ellos y mantener la nómina sin cambios durante todo el año.



Debilidades:

​

Para un equipo que logró el ascenso tras una gran campaña, no es sencillo destacar tantas debilidades. Aunque deberá asumir su regreso a la Primera División afrontando una serie de cambios que pueden afectar su nueva temporada en la Liga. La salida de algunos jugadores y el aumento en el nivel de competencia pueden tomar por sorpresa a un club que necesitará algunas fechas para adaptarse.



En el cierre de temporada se evidenció algún desgaste físico en el plantel y numerosos empates hicieron pensar que el equipo iba a sufrir un poco más para lograr el ascenso. Le costó ganar fuera de casa, pero no fue impedimento para alcanzar el objetivo de regresar a la Liga.



Las figuras – Jairo Molina y Diego Álvarez:



Una pareja que contó con jugadores de experiencia y con recorrido en el fútbol de ascenso. A pesar de que traían consigo un par de temporadas en donde poco brillaron en sus equipos anteriores, tuvieron su desquite y dieron una mano valiosa para el regreso ‘matecaña’ a la Liga. Gran tarea tendrá la junta directiva para conservar esos 35 goles hechos en la temporada de 2019.



La revelación – Harlen Castillo:



El portero chocoano también tuvo registros interesantes a lo largo de la temporada, en 20 de sus encuentros defendiendo el pórtico de Pereira, logró terminar con su valla invicta en numerosas ocasiones. Aunque ya completó su quinto año con los ‘matecañas’, este último fue su desquite, y se proyecta como un hombre a tener en cuenta para la Liga 2020.



La decepción – Matías Jaime:



El argentino desde que llegó a Deportivo Pereira generó expectativa, y aunque su inicio de temporada fue prometedor, con el pasar de la temporada se fue desinflando y de a pocos perdió su lugar en la formación titular. El volante careció de protagonismo y no marcó diferencias en un plantel que le dio la posibilidad de mostrar todas sus capacidades.



El trabajo del DT:



Aunque algunos dudaron del éxito de Néstor Craviotto tras regresar al banco técnico, el argentino llegó e implantó un sistema de juego práctico, contundente y equilibrado que encajó muy bien en la mentalidad de sus jugadores. Le dio confianza a hombres jóvenes que han rendido de manera positiva y han logrado ganarse un lugar en la titular, además logró una buena conexión con los experimentados, quienes lideraron al equipo de manera efectiva. El técnico tuvo su desquite y logró un gran trabajo con un plantel que lo acogió muy bien y le brindó la confianza para llevar a los ‘matecañas’ a la máxima categoría.



César Dussan

Especial para FUTBOLRED