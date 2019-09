Nacional volvió a decepcionar y mostró su peor cara: 2-3 con Cúcuta

Atlético Nacional cayó 2-3 con Cúcuta Deportivo, por la fecha 11 en la Liga II-2019. Los ‘verdolagas’ tuvieron la ventaja en dos oportunidades, pero los ‘rojinegros’ aprovecharon los descuidos en la zaga local, para quitarles el invicto en el campeonato a los antioqueños y encaramarse al segundo lugar de la tabla.

A los 23 segundos del primer tiempo, Daniel Muñoz aprovechó una incursión desde el sector izquierdo de Vladimir Hernández, luego de una jugada colectiva entre Hernán Barcos, Baldomero Perlaza y Helibelton Palacios, para que Muñoz con golpe de cabeza pusiera en ventaja al Atlético Nacional. El oriundo de Amalfi anotó el gol 5.000 y el más rápido en la historia verdolaga por Liga.



Los locales dominaban el encuentro y generaban aproximaciones sobre el área rival. Sin embargo, no era eficaz a la hora de definir en el último tercio del campo. Cúcuta aprovechaba la recuperación del balón en su campo para realizar transiciones de defensa a ataque, siendo peligroso sobre el arco de José Cuadrado.



A medida que avanzaban los minutos, el partido aumentó en la dinámica y ambos equipos se repartían el control de la pelota. Tras un par de llegadas sobre el arco de Cuadrado, al minuto 32 llegó el empate ‘motilón’ tras una jugada colectiva que Daniel Restrepo logró finalizar con pierna derecha.



Tras el gol, Nacional se volcó al ataque, generando pases continuos y una elaboración que nacía desde la banda hasta el centro. Al minuto 41 y tras cazar un rebote luego de un remate de Baldomero Perlaza, la pelota le quedó a Vladimir Hernández para poner nuevamente en ventaja a los antioqueños. El araucano marcó su gol 17 en 87 partidos disputados con el ‘verde antioqueño’.



En la etapa complementaria, Nacional controlaba la pelota y buscaba el arco contrario. Mientras que Cúcuta se replegaba y empleaba el contraataque, aunque con menos potencia que en el primer tiempo.



Al minuto 23 y tras un descuido en marca, Ever Valencia le envió la pelota a Carmelo Valencia quien definió con pierna izquierda a la salida de Cuadrado para igualar el partido.



Al minuto 35 y tras una pelota larga desde el medio campo, no llegó Daniel Bocanegra y Carmelo Valencia llegó con libertad al arco para marcar el tercero en favor del Cúcuta Deportivo.



La visita seguía atacando y un par de minutos después, tuvo el cuarto gol a través de Andrés Sarmiento, pero Cuadrado estuvo atento al mano a mano.



Los últimos minutos fueron de angustia y desespero para un Nacional que resignó desde el minuto 25 del segundo tiempo a jugar sin un delantero de área y con las lesiones de Bocanegra y Cabal en los minutos finales, el conjunto ‘verdolaga’ le costó la falta de eficacia, frente a un Cúcuta que fue inteligente y atacó en momentos claves.



En la próxima fecha, Nacional visitará en Ipiales al Deportivo Pasto, mientras que Cúcuta Deportivo recibe en la frontera al Deportivo Cali.



Síntesis

Atlético Nacional 2-3 Cúcuta Deportivo



Atlético Nacional: José Cuadrado (5); Helibelton Palacios (5), Daniel Bocanegra (5), Brayan Rovira (6), Juan David Cabal (5); Daniel Muñoz (6), Baldomero Perlaza (6), Jarlan Barrera (6); Yerson Candelo (5), Vladimir Hernández (6), Hernán Barcos (6).



Cambios: Andrés Reyes (5) por Hernán Barcos (25 ST), Pablo Ceppelini (SC) por Daniel Bocanegra (36 ST), Cristian Blanco (SC) por Juan David Cabal (45+2 ST).



D.T. (e): Pompilio Páez.



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (6); Mauricio Duarte (5), David Achucarro (6), Javier López (5), James Castro (5); Daniel Restrepo (6), Jhon Hernández (5), Harrinson Mancilla (5), Luis Miranda (5); Carmelo Valencia (8), Andrés Sarmiento (5).



Cambios: Ever Valencia (6) por Luis Miranda (9 ST), Alexis Hinestroza (5) por Daniel Restrepo (17 ST), Breinner García (SC) por Andrés Sarmiento (39 ST).



D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Goles: Daniel Muñoz (1 PT), Vladimir Hernández (41 PT) para Atlético Nacional. Daniel Restrepo (32 PT), Carmelo Valencia (23 ST), (35 ST) para Cúcuta Deportivo.



Amonestados: Daniel Muñoz (21 ST) para Atlético Nacional, David Achucarro (29 ST) para Cúcuta Deportivo.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Nicolás Gallo (6).



Partido: bueno.



Figura: Carmelo Valencia (8).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 29.208 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín