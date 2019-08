Panorma poco alentador en Nacional: el diagnóstico de sus lesionados

Atlético Nacional perdió algo más que el partido de ida contra Deportes Tolima por los cuartos de final en la Copa Colombia 2019. Fueron tres jugadores que salieron con molestias físicas y que son base del equipo como Alexis Henríquez, Daniel Bocanegra y Daniel Muñoz. Al final del partido, el médico Nelson Rodríguez se refirió a la evolución de estos tres jugadores. “Lamentablemente, hay partidos que salen caro desde el punto de vista médico”, precisó Rodríguez.

Sobre el estado de salud de Henrìquez, el médico Rodríguez explicó que “presentó una lesión muscular en el aductor del muslo derecho, tiene inflamación y algo de dolor, la experiencia nos da que no podemos adelantarnos en el diagnóstico, tenemos un protocolo para la evolución de 12 horas en su lesión. Sale con dispositivos electrónicos y medidas para la casa, mañana haremos controles bioquímicos y una imagen para determinar su diagnóstico”.



En cuanto a Bocanegra, “Daniel (Bocanegra) salió luego de sufrir un golpe en su rodilla izquierda, tiene algo de inflamación, dolor, ya ha ido evolucionando con la terapia analgésica. Básicamente, es cuestión de tiempo, fue una contusión ósea, vamos a ver como amanece y les daremos el parte médico oportunamente”.



Finalmente, sobre Muñoz, quien fue convocado a la Selección Colombia de Mayores, Pompilio Páez declaró que el jugador viajó anoche a Bogotá para tramitar su Visa americana y se reintegró al grupo este jueves al medio día.



“El tercer lesionado es Daniel Muñoz, quien tuvo una sensación de fatiga en el isquiotibial del muslo izquierdo. Sintió algo de fatiga como cansancio, por esta razón, pedimos el cambio. Este tipo de lesiones, se manejan clínicamente donde miramos su evolución, ya miramos en este momento que no tiene dolor para caminar, no tiene hematoma, tiene conservada la fuerza. Obviamente debemos esperar su evolución, le haremos el control bioquímico y de acuerdo a eso decidimos si le haremos imágenes o no”, concluyó el galeno ‘verdolaga’.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín