DIM aprovecharía para llevarse a jugador que no la pasa bien en Cali

A pocos días de cerrarse el libro de pases en la Liga II-2019, Deportivo Independiente Medellín tendría todo listo para concretar a su quinto refuerzo, tras la llegada de Andrés Cadavid, Adrián Arregui, Déinner Quiñones y Mauricio Cortés. Se trata de Didier Delgado, extremo por derecha de 27 años y quien recientemente jugó en el Deportivo Cali.

Sobre su posible llegada, el empresario del jugador Hilmer Lozano, habló en el programa ‘Al Rojo Vivo Radio’, de Ondas de la Montaña, en el cual describió detalles de su posible llegada al ‘poderoso’ de Antioquia.



“Hemos adelantado conversaciones, todo está muy cerca para llegar a Independiente Medellín, hemos optado por sacrificar muchas situaciones para ir a trabajar y lograr objetivos importantes. Dentro de muy poco se estaría finiquitando el tema con el Deportivo Cali”, señaló Lozano.



En cuanto a esos detalles contractuales, el representante del jugador aclaró que hay acuerdo entre las partes, sumado a que Didier y su entorno familiar sufrieron malos tratos en el Deportivo Cali que incluso derivaron en que el valor del jugador se redujera. “Realmente no es tanto lo que falta, son las situaciones que se viven. Resulta que el entorno de Didier (Delgado), su familia y yo como representante, hemos estado en descontento con el trato que ha venido haciendo el Deportivo Cali. Este martes no pudo entrenar, eso para mí como ex futbolista, entrenador y empresario me molestó mucho”.

Aunque no reveló las cifras económicas, Medellín abonaría un dinero correspondiente al 50% de los derechos del jugador. “Determinamos sacrificar aspectos económicos, buscando el bienestar deportivo de Didier (Delgado), que tenga la posibilidad de sumar en un nuevo equipo. Muy pronto estaremos en Medellín, finiquitando los detalles para su vinculación con el equipo”, comentó Hilmer, quien agregó que para su llegada a la ciudad estarían faltando los exámenes de egreso en el conjunto ‘azucarero’.



Sobre Didier Delgado, es un extremo que también ha jugado como volante por derecha, debutó con el Deportes Tolima en el 2013, donde jugó hasta mediados de 2017 donde llegó al Deportivo Cali. En su última temporada, disputó 17 partidos entre Liga y Copa Suramericana.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín