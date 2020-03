¿Suspender la Liga por coronavirus? Palabras del presidente de Dimayor

El presidente de la Dimayor, Jorge Vélez, habló sobre el futuro de la Liga y mencionó que no contemplan en suspenderla del todo debido al impacto económico que tendría para la entidad y para los clubes, junto con los jugadores.



El principal problema y preocupación de Vélez, entra por el tema económico y por los contratos que se tienen por televisión y publicidad. Ahora, los equipos, claramente se ven afectados por las taquillas pues se jugaría a puerta cerrada.

Sobre jugar a puerta cerrada...



"Cuánto pagamos de arrendamientos por estadios, que las Alcaldías nos ayuden porque no vamos a usar las tribunas. 70 millones de pesos en Bogotá no tiene ningún sentido, tenemos que aportar y ayudar todos. Mientras estamos en esto, nos servirían esas ayudas. Estamos evaluando el tema económico de los clubes", dijo en 'Nexo Espn'.



Taquillas y salarios...



"El problema es de dónde pagar los salarios de los jugadores, por contratos de publicidad y contratos de televisión. Hay que ser consientes, las taquillas no estarán, pero los grandes dependen de taquillas, es mayor el ingreso de taquillas que de televisión. Aquí, hay que buscar como jugar porque después no hay cómo pagar salarios", finalizó.