Hambre de gol: Juan Ignacio Dinenno y su deseo de marcarle a Santa Fe

Juan Ignacio Dinenno quiere volver a celebrar. No convierte desde el 28 de septiembre, cuando le hizo dos goles a Patriotas, pero espera levantarse este sábado (5:00 p.m.) para contribuir a un triunfo del Deportivo Cali sobre Santa Fe en Palmaseca, en la fecha 17 de la Liga Águila II-2019.



El delantero argentino estaría al lado de Féiver Mercado, aunque no se descarta que aparezca acompañado del juvenil Andrés Arroyo. Se prevé una dura disputa con una defensa que hace ocho partidos no recibe gol.

Acerca de cómo llega al compromiso sabatino sostuvo que “bien, motivado, muy ilusionados, sabemos que es un partido muy importante para la posición en la tabla, somos locales, somos protagonistas y tenemos que salir a ganar desde el primer minuto”.



De lo que se ha hecho para sacarle ventaja al cuadro ‘cardenal’ dijo que “obviamente que el tiempo de trabajo es muy corto, con tanta competencia estamos con el énfasis en un buen descanso, una buena recuperación y queremos sacarle el pelota al rival, en el momento que toque defender hacerlo convencidos y salir adelante con un buen resultado”.



Agregó que “es muy importante ganar para llegar a una buena cantidad de puntos, llegamos con toda la motivación, ilusión y concentración para ganar el partido”.

También se refirió a la cuestionada rotación para darle la razón a su compatriota Lucas Pusineri: “Es un calendario muy ajustado en el cual obviamente todos queremos jugar, pero conocemos las limitaciones fisiológicas del cuerpo humano, cuando nos toca descansar lo hacemos con énfasis en la recuperación y siempre al que le toca jugar está en condición para hacerlo de una buena manera, a veces los resultados no se dan, pero todos lo hacemos con la mejor intención”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces