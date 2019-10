Definición capitalina: duelo de artilleros en Millonarios vs. Santa Fe

El clásico capitalino tendrá su versión 299 este miércoles, cuando Millonarios reciba a Santa Fe por la fecha 19 de la Liga II-2019. Ambos equipos llegan con la necesidad de ganar para acercarse a la clasificación, y cuentan con dos goleadores de tremenda calidad como José Guillermo Ortiz y Jefferson Duque, respectivamente.

Los dos equipos llegan con realidades muy diferentes, a pesar de que solo los separa un punto en la tabla de posiciones. Por el lado de Millonarios ha venido en caída libre perdiendo partidos fundamentales, mientras que Santa Fe llega en gran nivel luego de una gran remontada en la Liga, después de un pésimo arranque.



El equipo azul ha tenido la dificultad en los últimos partidos de no generar muchas opciones de gol, y las pocas que ha tenido no las ha podido enviar al fondo de la red. Para cambiar este hecho, Jorge Luis Pinto confía en la efectividad del goleador del equipo, José Guillermo Ortiz.



El costarricense tuvo un momento estelar recién llegó como refuerzo para la delantera embajadora en este semestre, anotando incluso una tripleta. Sin embargo, en los últimos partidos no ha logrado convertir aunque sus movimientos en el campo siguen siendo una gran alternativa para su equipo.

Ortiz ha anotado 6 goles en 723 minutos disputados en Liga II-2019, logrando anotar cada 120 minutos para en Liga II-2019. El reto será anotar en un partido fundamental para su equipo.



En el equipo cardenal cuentan con Jefferson Duque, una pieza fundamental en la tremenda remontada de los rojos en la Liga II-2019. Aunque no empezó de la mejor manera, su nivel fue creciendo a la par del rendimiento general del equipo.



Este jugador representa para Santa Fe una importante carta de ataque, pues no solo sus goles son fundamentales sino que sus movimientos en el terreno de juego ayudan a la generación de fútbol del equipo, además, es uno de los líderes del grupo.

Jefferson Duque suma cinco goles en 1403 minutos disputados en este torneo, anotando cada 280 minutos con la camiseta del león. Además, lleva dos asistencias con el equipo.



Los partidos entre Millonarios y Santa Fe suelen ser muy cerrado y con juego fuerte en el medio campo, más aún teniendo en cuenta lo que se están jugando en este partido, es por eso que el aporte de los delanteros es fundamental para concretar las pocas opciones que se puedan llegar a generar.