¿Traerá Santa Fe un reemplazo para Maicol Balanta? Méndez respondió

Tras despedir a Maicol Balanta por sus actos de indisciplina Santa Fe podría traer un refuerzo en la posición de extremo por la derecha, en la que se desempeñaba el jugador quien no justificó su llegada tarde a la pretemporada. El presidente del club Eduardo Méndez confirmó que podrían llegar dos refuerzos más.

“Estamos en conversaciones. Charlamos con dos o tres equipos buscando dos o tres refuerzos que el técnico ha pedido, pero hasta que no cerremos las negociaciones no hablaremos de nombres, porque no nos gusta vender humo”, dijo Méndez en Antena 2.



“Estamos buscando dos jugadores en dos posiciones uno de ellos es un extremo”, agregó el directivo, quien anotó que ellos han “tratado de darle gusto al técnico. Creemos que en el mediocampo ya hay suficiente para su estilo de juego. Si podemos traer otro jugador sería muy bueno, va a ser muy difícil, por las condiciones del club”, indicó.



El presidente ‘cardenal’ envió un mensaje a la afición roja: “Qué esté tranquila, que el técnico está tranquilo y los jugadores están dispuestos a dar una dura batalla para hacer un muy buen torneo”.



De otro lado, Méndez negó cualquier contacto por el jugador Leonardo Castro del Medellín y también descartó de tajo la posibilidad de traer a Neyder Moreno del Atlético Nacional: “Desde comienzos de diciembre del año pasado hablamos, tratamos de llegar a un acercamiento con Nacional, pero ellos dijeron que van a contar con ese jugador en esta temporada”, explicó Méndez.



Sobre Luis Seijas Méndez dijo que el venezolano “está en recuperación”. “Viene de una cirugía, creo que a mediados de febrero lo habilitará el cuerpo médico. Él tiene contrato con Santa Fe, el técnico mirará si lo usa o no. El torneo es corto, los cupos son limitados”.