Admiración total: tremendo elogio de ‘El Pibe’ Valderrama a Comesaña

Carlos ‘El Pibe' Valderrama se cruzó este viernes con el plantel de Junior de Barranquilla, cuando este se disponía a tomar un vuelo rumbo a la ciudad de Cali, para jugar el partido de vuelta de la final de la Liga II-2019. El exjugador de la Selección Colombia aprovechó para hablar con los medios en la previa del partido más importante del torneo.

Valderrama fue enfático en que la final no está terminada, y que no ha motivos para descartar a Junior. También aseguró que no existe preocupación en Junior, pues los dos equipos tienen las mismas posibilidades de alcanzar el título.



“Se acabó el primer tiempo, quedó 0-0, y ahora viene el segundo. No hay preocupación, esto es una final, no es fácil, está igualado para los dos”, dijo.

La leyenda del fútbol colombiano siguió hablando sobre lo pareja que es esta final, sin embargo, destacó la veteranía de los tiburones en este tipo d partidos. No obstante, aseguró que un partido tan igualado puede llegar a definirse en pequeños detalles.



“Son dos equipos diferentes, Junior es un equipo veterano que tiene dos títulos seguidos y los muchachos quieren darle la alegría a la afición, pero esto está parejo. El que dé papaya, como digo yo, pierde el campeonato”, aseguró el exjugador de Millonarios y Deportivo Cali, entre otros.

En los últimos días también se ha hablado sobre el video que subió Valderrama en su cuenta de Instagram, donde se recuerda el título de Junior en 1993, que el cuadró tiburón ganó jugando contra América en el cuadrangular final de aquel entonces.



“Me recuerda la del 93, por ahí la monto (a redes sociales) y mañana se las tiró otra vez, porque esa es inolvidable, y más para mí porque fue la primera estrella acá en Colombia. Mañana la vuelvo a montar para motivar a la gente”, aseguró.

Finalmente, 'El Pibe' le tiró un elogio al gran conocimiento que tiene Julio Comesaña y afirmó que si tuviera que escoger a alguien para le enseñara sobre fútbol. sería al uruguayo. “Que me enseñe cómo dirigir a Junior y a la Selección Colombia, ese ‘man’ sabe mucho”, concluyó.