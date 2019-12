El nuevo 'rajado' en el implacable examen médico de Atlético Junior

Atlético Junior está decidido a dar el golpe sobre la mesa en materia de refuerzos para la temporada 2020, pero eso no significa que todos los aspirantes puedan llegar.

Antes hay que pasar un filtro que, para muchos, es un obstáculo insalvable: los rigurosos exámenes médicos del equipo barranquillero.



En las últimas horas, uno de los fichajes esperados se sumó a la lista de los 'rajados' por el cuerpo médico: Cristian Dájome. El extremo, de 25 años y reciente campeón de la Copa Suramericana con Independiente del Valle (incluso anotó gol en la final) habría presentado una anomalía y ahora pasaría a la órbita de Santa Fe o Millonarios, según versiones de prensa.



Lo curioso es que Dájome no es el primer talento que se queda fuera por no superar las pruebas médicas en el club barranquillero.



Uno de los casos más recordados es el de Andrés Ricaurte, quien tenía todo listo para la firma de su contrato para pasar de Huila a Junior, en diciembre de 2017, pero una opinión médica sobre su estado físico arruinó la negociación.



“Tengo antecedentes de cirugía de ligamento cruzado, parece que a ellos no les gustó eso.... Estoy en perfectas condiciones, no solamente en Huila sino en Leones, y ya llevo dos años compitiendo a alto nivel. Se respetan esas decisiones pues cada uno tiene su manera de manejar sus empresas”, explicó el propio jugador en su momento. Llegó al Medellín, donde hoy es un jugador vital ya aparte acaba de coronarse campeón de Copa Colombia.



Otro que no superó el exigente examen fue Jefferson Duque, el delantero que esperaba, en enero de 2018, el Junior. En ese momento se supo que necesitaría un tiempo de adaptación, según la opinión de los galenos, y eso era lo que no tenía el club: "“Es una realidad que lo que necesitamos es un jugador apto para empezar ya. La directiva tomará cartas en el asunto. Lo que a mí me interesa es tener un jugador ya mismo”, dijo el entonces DT, Alexis Mendoza. Duque fue a México y hoy vive un momento dulce con Santa Fe.



En la lista estuvieron también Luis Tipton y Alejandro Bernal, quienes tampoco convencieron a los implacables médicos de Junior.