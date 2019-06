¿Se acabó el verso? Así le fue a los técnicos extranjeros en la Liga

Aunque había grandes expectativas en el trabajo de varios de los técnicos extranjeros que llegaron para afrontar la liga colombiana, unos debutantes y otros tantos con experiencia, el resultado es contundente de cara a las finales: solo uno pudo, aunque Julio Comesaña parece más colombiano que extranjero.



A esta situación hay que sumarle un agravante, solo uno de ellos, Lucas Pusineri, tendría su continuidad garantizada para el próximo semestre y aunque algunos más llegarán para la segunda parte del año, la situación marca que, de momento, nada ha pasado y todos estos proyectos han obtenido resultados negativos y que han llegado a durar, en casos particulares, poco menos de un mes.



Este es el análisis de los seis técnicos extranjeros que estuvieron en la Liga l-2019



Guillermo Sanguinetti (Santa Fe)

​

Fue el primero en salir de la Liga. Se jugó su suerte en los primeros cuatro partidos del certamen donde apenas sumó 2 puntos de 12 posibles, producto de dos empates y dos derrotas. La credibilidad del grupo de jugadores para ese momento ya era baja y su salida se consideró como una mala jugada por parte de la dirigencia cardenal que han debido tomar una decisión antes del inicio del torneo.



Ever Hugo Almeida (Rionegro Águila)

​

Apenas duró cinco partidos y un total de 24 días al frente de Rionegro Águilas. En su mínimo curso como director del equipo antioqueño sumó 4 empates y una derrota; su salida nunca estuvo clara, pero aseguran personas cercanas a la institución que se debió a diferencias con la dirigencia.



Octavio Zambrano (Medellín)

​

El ecuatoriano, que llegó para afrontar el segundo semestre de 2018 con el equipo rojo de Antioquia, sufrió su golpe más fuerte luego de la eliminación previa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Posteriormente fue respaldado y aunque el equipo, luego del torneo continental, levantó un poco, un empate en casa frente a Once Caldas y el puesto 13 en la tabla de la Liga terminaron por poner punto final a su ciclo. Su rendimiento fue del 46%.



Sebastián Méndez (Cúcuta)

​

El argentino, que llegó como sucesor de Lucas Pusineri, arrancó de gran manera la Liga e ilusionó a la hinchada del equipo de la frontera durante algunas fechas en las que fue líder. Poco antes de la mitad de la Liga, Cúcuta empezó a sumar malos resultados y, además de alejarse de la punta, empezó a arriesgar su lugar entre los ocho finalistas. La no clasificación a los cuadrangulares terminaron condenando a un entrenador polémico y que fue perdiendo los argumentos. Su rendimiento fue del 44%



Paulo Autuori (Nacional)

​

Tal vez el entrenador de más renombre internacional que llegó al certamen para dirigir a un Nacional en problemas. El inicio del equipo verdolaga dejó varios interrogantes y aunque la falta de contratación fue uno de los argumentos en su defensa, los esquemas usados, la dolorosas derrotas en casa y el no encontrar el equipo, condenaron al brasilero que terminó despidiéndose luego de una penosa caída frente a Fluminense en la Copa Suramericana por 4-1. Su rendimiento fue del 46%



Lucas Pusineri (Deportivo Cali)

​

El único de los extranjeros que aún se mantiene en su cargo y que podría continuar para le próximo semestre. Su Cali ha sido pura irregularidad y así como puede ganar con superioridad, también puede caer por falta de argumentos así como ha sucedido tanto en la Liga l-2019 como en la Copa Suramericana, donde fue eliminado por Peñarol. Pusineri dirigirá su último partido del este primer certamen frente a Deportes Tolima y posteriormente se definirá su futuro.