Cambio de planes: el monumento de Julio Comesaña tendrá variaciones 

Julio Avelino Comesaña tendrá su lugar fijo en la ciudad de Barranquilla durante la eternidad. Sin embargo, la estatua del técnico colombo-uruguayo deberá esperar, debido a que el lugar de su realización aún no se ha definido por diversos motivos.

Christian Daes, empresario barranquillero confirmó que el lugar que se había postulado para la realización de la estatua de Comesaña no se dará y tendrán que buscar otro lugar para la construcción del monumento.



Todo esto se debe a que por petición de varios ciudadanos de Soledad no se hará en una rotonda ubicada en el vecino municipio de Soledad en la vía que comunica al aeropuerto de 'La Arenosa'.



El empresario aseguró que el nuevo lugar para la construcción del monumento será en la carrera 50 con vía 40, una zona de renovación arquitectónica y gran valorización de la ciudad de Barranquilla.



En diálogos con el medio "Zona Cero", Daes confirmó la información mencionada: "Lamentablemente, Soledad no aceptó la posibilidad de tener este proyecto que perdurará para la eternidad. Iba a ser un buen gesto, por parte del empresario Christian Daes, pero no se pusieron de acuerdo y Barranquilla, la casa natural de Junior, se queda con la obra".



Por último, para la construcción del monumento habrá un concurso con varios arquitectos y diseñadores que se postulen para realizar el monumento. Luego de pasar este proceso de selección se dará paso a la construcción de la estatua de Comesaña.