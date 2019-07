Alexis Henríquez rompió un nuevo récord con Nacional en los torneos

Atlético Nacional se da el lujo de tener en su nómina actual, uno de los jugadores que ha marcado una época en el fútbol colombiano. Con el partido frente a Once Caldas, Alexis Henríquez llegó a 33 torneos cortos disputados, es el jugador activo con más presencias en este formato de Liga que comenzó a disputarse en el país desde el año 2002. Con Once Caldas, disputó 17 torneos cortos, mientras que con los ‘verdolagas’, arrancó el torneo número 16. En total, suma 439 partidos, de los cuales 208 fueron con la camiseta ‘12’ de Nacional.

Superadas las molestias físicas, Henríquez está para seguir compitiendo un semestre más en su carerra. “Hice muy bien la pretemporada, el grupo estamos bien, con jugadores jóvenes con muchas condiciones, cada uno con sus cualidades. Desde hace tiempo vienen jugando en Nacional y saben cómo es competir acá”, comentó.



Sobre las exigencias que tiene el conjunto verde de Antioquia, Henríquez precisó que “en Nacional hay que vivir con esa presión, es el equipo más grande de Colombia. Los hinchas van a pedirlo en cada campeonato”.



Regresando a labores con Juan Carlos Osorio, técnico que comenzó su segundo ciclo con el equipo, Alexis destacó que “la metodología de trabajo ha sido más intensa, la estrategia depende de cada rival, lo vamos viendo partido a partido. Poco a poco se va logrando la idea de juego”.



Sin embargo, el samario advirtió que “la idea de juego que el profesor (Osorio) quiere, se demora, a medida que avancen los días vamos a asimilar mejor los conceptos. No vamos a cambiar nada, queremos seguir proponiendo en todas partes, eso para nosotros tiene que ser normal”.



Para estar claros en la cancha y en los entrenamientos, Henríquez es el técnico en la cancha, tiene un liderazgo natural. No obstante, para el ‘capitán libertador’, “la comunicación debe ser de todos, yo como líder lo hago naturalmente, independiente del técnico que esté. Trato de ubicar a los compañeros”, señaló.



Finalmente, el jugador no expresó problema en la posición que lo quiera poner su entrenador. “Puedo jugar como líbero o como central por izquierda. Dependiendo de donde el ‘profe’ me necesite ahí estaré cumpliendo la función. Seguimos ensayando la salida de juego, ha venido variando con respecto a otros torneos, tenemos que estar más dinámicos”.



Atlético Nacional trabajará durante la semana en su sede, esperando el partido del próximo domingo, a las 7:30 p.m. frente al Atlético Bucaramanga, por la segunda fecha de la Liga II-2019.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín