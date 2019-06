¿Para quién iba el mensaje, Teo? El polémico gesto del barranquillero

Fiel a su estilo y a la forma en la que ha afrontado su carrera, Teófilo Gutiérrez no evitó la polémica luego de la final que Junior le ganó a Pasto. El atacante barranquillero, quien fue una de las figuras de su club en los últimos partidos, aprovechó sus redes sociales y desde el camerino envió un mensaje cuyo destinatario aún no se conoce.



En el video, Teo arranca arengando a los hinchas de Junior para que aparezcan en el video y luego asegura: “Quedamos en la historia y los demás…”, mientras hace un gesto igual al protagonizado por Ray Vanegas, jugador de Deportivo Pasto que falló la última ejecución desde el punto penal y le permitió a los barranquilleros ser campeones.



Y aunque parece que así iba a terminar el video, el delantero no pudo esconder su molestia con alguien en particular, a quien no menciona: “Los demás que sigan hablando, que sigan hablando las maric**, porque son unas maric**, de frente no dicen nada cag*nes, Junior tu papá”, concluye el atacante.



El mensaje concluye con otros integrantes del plantel hablando mientras que el delantero hace un gesto y así finalizó. Según los gestos, todo indicaría que el apuntado es el atacante de Pasto, pero no se entiende bien si la molestia con el jugador fue tal que dio para este nuevo video.



Así fue el mensaje de Teo: