Nacional ante el TAS: ‘Jugamos el partido del año extrafutbolístico’

Comienza una semana crucial para Atlético Nacional, el conjunto ‘verdolaga’ tendrá el próximo jueves 20 de junio en Lima, Perú, la audiencia del TAS en la que presentarán las pruebas en la demanda de Cortuluá por el pase de Fernando Uribe.

“Esta es una situación compleja, nos jugamos el partido del año extrafutbolístico. Ya fuimos condenados en dos instancias a pagar 5 millones de dólares más intereses, que serían unos 18.000 millones de pesos, ningún equipo en Colombia puede pagarlo. Viajamos a Lima mañana, llevamos pruebas y testigos, haremos todo lo que está en nuestro alcance para conseguir un fallo definitivo a nuestro favor”, explicó el presidente del equipo Juan David Pérez en declaraciones a Telemedellín.



Pese a que la audiencia es este jueves, el fallo tardará entre dos y tres meses. Cabe destacar que el TAS es la última instancia que tienen los clubes para acudir a un litigio deportivo. Por lo que, hasta septiembre u octubre, se conocerá si el ‘verde’ deberá pagar o no la suma mencionada anteriormente.



Sobre las expectativas que tienen acerca de esta audiencia, el presidente Pérez señaló que “el riesgo es alto, debemos entender que tuvimos dos fallos negativos, somos prudentes en esta audiencia. Como administración, debemos responder si el fallo es desfavorable, es una cifra muy complicada para el fútbol colombiano”.



“Aunque es difícil de explicar, la situación contractual con Fernando Uribe fue algo jurídico y de muchos detalles. Él llegó a Nacional desde el Chievo Verona, club al que se le pagó el 50% que tenía por los derechos deportivos, los otros 50 son de Cortuluá. Además, había un acuerdo para una futura venta por 10 millones de dólares. El jugador no renovó y Cortuluá nos reclama 5 millones de dólares. Al final, el jugador no renovó con Nacional, tenemos pruebas, entre ellas que el jugador decidió no renovar, veremos qué sucede”, agregó.



Mientras llega esta audiencia definitiva, los ‘verdes’ realizan esfuerzos para definir la contratación de nuevos jugadores. Sobre Jarlan Barrera, jugador que está desde hace unos días en Medellín, “hay acuerdo con el jugador. Restan detalles para finiquitar la operación con Tigres de México, esta semana debemos tener cerrada esta operación”, comentó el presidente Pérez.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín