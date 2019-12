El regalo que Teófilo Gutiérrez pidió de Navidad y que alegra a Junior

Teófilo Gutiérrez está en 'modo Navidad' y con el espíritu para darles regalos a todos.

Los primeros serán sus seguidores y los de Junior de Barranquilla, que respiran aliviados tras la confesión del jugador, quien descartó de plano la posibilidad de un cambio de equipo.



"Al niño Dios le pedí salud, vida y estar el otro año con la camiseta de Junior", dijo, durante una entrega de regalos para niños en el barrio que él hizo célebre, 'La Chinita'.



Regalos materiales no quiere pues está más que agradecido por todo lo que ya tiene. Aunque reconoce que hay tentaciones, él quiere dejarse llevar solo por su corazón: "Me han llamado otros clubes, pero mi corazón es de Junior", aseguró.



En su cabeza lo único que hay para 2020 es mejorar las buenas últimas campañas del equipo 'tiburón': "Los refuerzos que han llegado son de hombres y la verdad suman mucho", concluyó.





Cerca de 6.000 niños recibieron regalos de Navidad directamente de su ídolo, lo que para él es la más grande bendición: "Yo soy de ellos y cuando juego lo hago por ellos. El fútbol me ha dado la oportunidad de hacer esto todos los años. Esto no tiene precio. Gracias a Dios que me tiene en pie para poder ayudar a toda esta gente. La palabra de Dios dice: 'Dios ama al dador alegre', y eso trato de hacer yo, darle alegría a los niños con estos regalos", expresó en declaraciones citadas por el diario El Heraldo.



De esta manera, el delantero descarta las opciones de salir de Junior y adelanta un regalo de Navidad para sus miles de admiradores.