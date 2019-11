Reto de Juan Pablo Ramírez: controlar ansiedad y dar salto en Nacional

Fueron nueve partidos disputados y 407 minutos en cancha que estuvo Juan Pablo Ramírez con Atlético Nacional en este segundo semestre del año. Con picos altos y bajos, al ‘indio’ le ha costado hacerse un lugar en el equipo. Sin embargo, el técnico Juan Carlos Osorio sigue apostando por él y espera que pueda continuar con los ‘verdolagas’ el próximo año, aunque el jugador estaría pensando en cambiar de aires.



“Yo he hablado con él (Juan Carlos Osorio) y me quiere tener en cuenta, el piensa que esté con el equipo el próximo año. Estamos analizando, no he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con él en los últimos días. La madurez y la tranquilidad con la que estoy tomando las cosas ha sido importante, estoy manejando mejor la ansiedad, sumado a la confianza de mis compañeros y el técnico. Primero quiero terminar el semestre de la mejor manera, hacer un gran partido contra el Cúcuta, dejar la mejor impresión y luego sentarme a analizar mi futuro con el cuerpo técnico y directivos”, remarcó Ramírez.



Pero más allá de su nivel deportivo, a Juan Pablo no lo deja tranquilo el trato que los hinchas han venido tomando con él, en el estadio lo han silbado, en sus redes sociales lo han insultado y se han metido con su esposa e hija, algo que lo tiene molesto y preocupado. “Temo por la seguridad de mi familia, en este deporte se teme por muchas cosas, como futbolista está expuesto a miles de personas, de hinchas y uno no sabe en qué momento uno se encuentre con cualquier desadaptado que pueda hacernos daño. Estoy con ese miedo, pero espero que no me pase nada malo”, precisó.



“Mi familia no ha estado tranquila, mi señora, mi hija no podían salir a la calle. Les decían cosas, hay mucha gente que no dimensiona las capacidades que pueden tener estas cosas (insultos). Por mí no, me pueden decir lo que quieran, pero con la familia es complicado. Es ahí donde me tocan el corazón y es donde pienso en un futuro, buscando un nuevo aire”, agregó.







Aunque ha sido criticado, en los últimos partidos terminó siendo aplaudido por los seguidores ‘verdolagas’ que le reconocen su esfuerzo en el terreno de juego. “Con el ‘profe’ (Osorio) he hablado sobre ese progreso que he venido teniendo, hace cuatro años fue Osorio quien me trajo a Nacional, siempre ha querido que pueda dar ese salto de calidad. El gol contra Tolima fue importante para seguir tomándome confianza, llevo dos partidos que estoy mostrando un gran nivel, ojalá contra Cúcuta pueda seguir de esta manera y que la gente vea ese Juan Pablo Ramírez que quieren”, comentó.



Sobre esas ofertas que le han llegado, el ‘indio’ explicó que “he tenido ofertas, pero no hemos profundizado por el respeto al equipo que todavía sigue en competencia. Espero que termine el torneo y analizar mi futuro”. En cuanto al principio del semestre, aceptó que tuvo ofertas de Santa Fe y Once Caldas. Sin embargo, “la llegada del profe me llenó la cabeza y quise quedarme para darle una mano”.



Si bien ha mostrado un buen nivel de juego, Ramírez no ha podido terminar los partidos, a lo que el jugador manifestó que “los calambres se deben a que es por llenarme de ansiedad y se me tensionan los gemelos. En la Selección Colombia juego todo el partido sin problemas, allá no tengo presiones y he podido rendir mejor”.







Continuando con el tema Selección preolímpica, a Juan Pablo es algo que lo motiva para rematar el año y arrancarlo de la mejor manera. “Estoy pensando en la Selección Colombia, en el microciclo del 9 de diciembre y en el torneo preolímpico, tenemos un excelente equipo y esperamos complementarlo para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Como jugador, es importante sentirse protagonista en el equipo donde vaya, a veces no se dan las cosas. Pero espero lograrlo en el equipo donde esté”.



Sobre ese grupo del Preolímpico, señaló que “es complicado, Argentina lo enfrentamos y perdimos 3-1, con Venezuela sabemos que mantienen la base finalista del Mundial sub 20, Chile, Ecuador son complicados. Pero nosotros tenemos un gran equipo y debemos aprovechar la localía”.

Pensando en el encuentro contra Cúcuta, Ramírez comentó que “es un partido importante para nosotros, a pesar que no se juega a nada porque estamos eliminados, pensamos en lo que será el otro año y nosotros debemos demostrar lo que el profesor (Juan Carlos Osorio) quiera hacer para lo que viene. Estamos muy unidos, muy fuertes, queremos que la gente disfrute este último partido”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín