El reto de los técnicos extranjeros para la segunda fecha de la Liga

El inicio de la Liga ll-2019 fue casi completamente favorable para los técnicos extranjeros que luchan con sus respectivos clubes por meterse dentro del grupo de los ocho y conseguir un título que el último de ellos en ganar fue Julio Comesaña, todo un experimentado en el fútbol colombiano.



Sin embargo, está claro que cada uno de los técnicos y de los clubes tienen necesidades distintas, por lo que a continuación remarcaremos a qué apuntan los entrenadores extranjeros para esta segunda fecha, luego de un inicio prometedor en el que el único que no ganó fue Patricio Camps, pese a una buena presentación en Ipiales contra Pasto.



Julio Comesaña

​

La victoria de Junior frente a Tolima en Barranquilla fue importante, sin embargo, el vigente campeón de la Liga no demostró la superioridad a la que tiene acostumbrados a sus hinchas, por lo que esta pequeña deuda en el juego será a lo que apunte el uruguayo, quien encontró en Luis ‘Cariaco’ Domínguez a su mejor hombre.



Pablo Garabello

​

El equipo de la frontera se impuso con superioridad a Águilas Doradas y se le vio bastante renovado respecto a lo mostrado en las últimas fechas de la Liga l. Sin embargo, vale la pena destacar que Cúcuta arrancó así el torneo anterior y no pudo mantener el ritmo. Frente a Santa Fe, los de Garabello deben demostrar que están para pelearle a los grandes en un duelo complicado frente a otro discípulo de Pékerman.



Lucas Pusineri



Cali arrancó con pie derecho pese a que no jugó bien. El equipo azucarero sumó una victoria frente a Bucaramanga que le ayuda a sus hinchas a ilusionarse, sin embargo, la deuda de los dirigidos por Pusineri está en imponer supremacía de condiciones, mostrar que sin refuerzos pueden pelear por el título y ganar tanto como locales como en condición de visitantes.



Patricio Camps



Tras ser el único de los extranjeros que no ganó en la primera fecha de la Liga, Camps apuesta a llevarse un triunfo de Cúcuta, una plaza complicada y que no es sencilla para ningún club. El argentino mostró algunas de sus variantes en Ipiales, pero necesita sumar de a tres para empezar a ganarse la confianza ya que Santa Fe viene de un pésimo primer semestre. Su deuda es encontrar el gol con el equipo cardenal y poder empezar a conseguir triunfos.



Alexandre Guimaraes

​

América venció a Alianza Petrolera con algunos problemas y es ahí donde el equipo cardenal debe tener cuidado. La formación mostrada por el cuadro escarlata fue mucho más llamativa que la del semestre pasado, sin embargo, el brasilero apunta a no dejar dudas y debe conseguir puntos frente a un complicadísimo Tolima que saldrá a buscar el resultado tras su derrota en Barranquilla.