'Si claro, se puede dar': Alberto Gamero sobre dirigir a Santa Fe 

Alberto Gamero, técnico de Deportes Tolima, ha logrado históricas campañas con el equipo vinotinto en la que incluso llego un título en el primer semestre del año 2018, en la recordada final contra Atlético Nacional. En el último tiempo, el entrenador samario ha sido vinculado con Independiente Santa Fe, que sigue en la búsqueda de entrenador para el 2020 a pesar a haber contratado a Harold Rivera.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de ir al cuadro cardenal, destacó la gran relación que tiene con el presidente de la institución. Sin embargo, fue enfático en que todavía no han arreglado nada y que tiene la intención de cumplir su contrato con el equipo de Ibagué, en dialogo con 'Planeta Fútbol' de Antena 2.



"Todavía no he arreglado nada. Faltan muchos partidos con el Tolima. Siempre he tenido una buena amistad con Méndez. Me quiso llevar cuando estaba en Chicó. Todavía tengo contrato acá y no sé qué pueda pasar la verdad", aseguró Gamero.

También tuvo tiempo para contar que sueño es dirigir en el exterior, y que incluso ha tenido ofertas de Ecuador y varios países. "Yo le manifesté a Don Gabriel Camargo que mi contrato iba hasta diciembre de 2019. Yo quiero dirigir en el exterior. Ya me llamaron de Ecuador y de otros países. Quiero irme del Tolima con otro título", contó el samario.

Por ahora, el técnico Alberto Gamero se concentrará en meter a Deportes Tolima en los ocho clasficados y conseguir el título de la Copa Colombia, en la que eliminaron a Atlético Nacional. Sin embargo, sigue siendo una de las grandes opciones que tiene Santa Fe para ser dirigido el próximo año y corregir el rumbo tras dos campañas para el olvido de la hinchada cardenal.