Emotiva despedida de Barcos: ‘Nacional es un club europeo en Colombia‘

Fueron 15 goles marcados en 51 partidos, los que Hernán Barcos cosechó con la camiseta de Atlético Nacional, sumado a las seis asistencias, el delantero argentino destacó su experiencia de poco menos de un año en el fútbol colombiano. Este lunes, el cordobés con su familia visitó por última vez la sede de Guarne, donde analizó lo que dejó el equipo ‘verdolaga’ con su vida, el apoyo de los hinchas y lo que viene en su futuro.

“El balance es muy positivo, fuera de que no se cumplieron las expectativas como conseguir un título, que era lo que esperaba, tuve un año muy bueno con este grupo, me voy tranquilo con una institución que me trató con mucho cariño y mucho respeto. Espero haber aportado mi granito de arena. Más allá de lo futbolístico, es importante aportar afuera de la cancha. Que se haya quedado un poquito del ‘pirata’ acá es importante y me deja muy feliz”, comentó Barcos.



Sobre Atlético Nacional, Hernán señaló que “del club me llevo las mejores impresiones, le dije al presidente (Juan David Pérez) que Nacional es un club europeo en Colombia, no era para menos, Nacional es el más grande de Colombia. Me voy muy contento con lo que conocí y espero que puedan seguir ganando muchos títulos”.



Para el ‘pirata’ el mejor recuerdo, fueron las celebraciones en los clásicos contra Medellín, donde convirtió tres tantos. “Los goles que les hice al DIM en los clásicos, fueron lo más importantes, por lo que significa y en el momento en el que estábamos”.



Aunque tiene varias ofertas, principalmente del fútbol chino, Barcos no adelantó dónde será su futuro. “Ahora me queda esperar una nueva oportunidad, a mí me gusta andar de aquí para allá y espero que sea algo muy bueno”, explicó.



En cuanto al grupo lo destacó como “muy sano” y que “me dio mucho gusto de trabajar”. Sobre la hinchada ‘verdolaga’, “les agradezco por el apoyo, a las críticas las respeto y las valoro. Porque no puedo vivir solo de los elogios y las críticas construyen, gracias por ese cariño y respeto que me brindaron, no me puedo quejar de nada. Estuve muy contento de haber vivido en Medellín. En algún momento volveré, no sé cómo, pero, aunque sea a saludar”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín