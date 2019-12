La era Gamero en Millonarios: proyecto a 5 años con recursos limitados

Alberto Gamero fue presentado en Millonarios con una ilusión que no es nueva pero que sí parece muy cercana, teniendo en cuenta el perfil del entrenador: un proyecto a largo plazo, con protagonismo de la cantera y refuerzos trabajadores más que estelares.

El propio DT samario lo dijo en su presentación: “Quiero un equipo de obreros”. Y esa parece una buena noticia para la directiva, que se ilusiona con la permanencia de un hombre con arraigo en el club y con ‘los pies en la tierra’ en materia de refuerzos.



“Siempre hemos tratado de hacer un proceso de mediano plazo, tener estabilidad en el cuerpo técnico y acompañarlo en todos sus requerimientos. Queremos no tener que ver solo los próximos cinco partidos, sino ojalá los próximos cinco años. Por eso nuestro proyecto no es de corto plazo”, explicó el presidente del club, Enrique Camacho.



Eso sí, no dio detalles del contrato por tratarse de un documento privado: “El contrato del profesor Gamero está diseñado para que le de la oportunidad a él y a Millonarios de hacer un trabajo a largo plazo, una estadía para que él pueda desarrollar su talento y se cree la masa crítica que le de resultados a Millonarios. Quiero cinco años pero espero mínimo dos”.



Hay necesidad de reforzar varias posiciones, pero, según el directivo, no se trata de una ‘carta al Niño Dios’ pues los recursos son limitados: “El fútbol colombiano pasa un proceso complejo, el fútbol no es ajeno a la situación económica, a la variación del dólar, que afecta contratos y temas económicos de los clubes. Tenemos que manejar lo bueno y lo malo”, dijo el directivo.



La consecuencia de las últimas eliminaciones se notará, necesariamente: “Cuando no se clasifica hay una situación mala que tenemos que subsanar, pero no por eso vamos a parar de invertir en Millonarios, trataremos de hacer un ameno de un recurso escaso, como todas las empresas. Esperamos que lleguen los jugadores que se requieran para tener una campaña a la altura de un equipo de nuestra dimensión”.



La política es global y por eso, de la mano de Gamero, lelga el hombre que lo ayudó a hacer milagros en el Deportes Tolima, que cada año se desarmaba y se reinventaba: “El profesor Peluffo termina este año, estamos en el empalme con Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, quien además estuvo muy vinculado ya a Millonarios, como jugador y como gerente. Es cercano al profesor Gamero y a la institución y trabajaremos el fútbol base, la incorporación de jugadores y aprovecharemos su experiencia en esa materia”.