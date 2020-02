Jaguares es el ‘matagigantes’ de la Liga 2020: ¿Cuál es su secreto?

Jaguares comenzó el 2020 con la soga al cuello: se salvó de pura fortuna de perder la categoría en 2019, llegó muy comprometido al 2020, no tuvo fichajes fulgurantes y, en el libreto de los favoritos de la Liga, ofrecía tres puntos casi fijos.

Pero en Montería dio dos zarpazos: un 2-2 que debió ser triunfo contra el campeón América y, el fin de semana, una sonora goleada 4-1 contra Millonarios. Para los incrédulos: derrotó, en el mismísimo Atanasio Girardot, a Atlético Nacional por 2-1.



Hoy Jaguares es tercero de la Liga Betplay con 7 puntos, a solo dos del líder, Pasto. Tiene al segundo artillero del torneo, el venezolano Diomar Díaz, con 3 tantos en dos juegos y a solo uno de Michael Rangel (América).



Su entrenador, Juan Cruz Real, habló con FUTBOLRED de esas virtudes que lo tienen en la parte alta de la tabla y hablando de tu a tu con los más poderosos del torneo.



¿Cuál es el secreto?

Es el convencimiento de los jugadores, entender la idea… no es que haya un secreto, pasa por enfrentar a equipos con más estructura pero nosotros vamos al comportamiento colectivo, la humildad, intentar pelear de iguala a igual independientemente del resultado. La idea es competir, eso traerá todo lo demás.



¿Y a dónde enviaron la presión del descenso?

En cada partido nos jugamos una final, es así. Llegarán máquinas enormes pero en la cancha somos 11 contra 11 y por eso el énfasis en competir, por eso la preparación, el auto convencimiento de tener cómo lograr cosas importantes, la ilusión de una buena temporada.



¿Qué papel tienen jugadores como Zapata y esos que ya fueron campeones?

Para cualquier grupo es importante los jugadores grandes, que marcan camino a los jóvenes, tenemos una nómina acorde con la situación del club y que te da competencia interna y eso es bueno. Están Sergio Romero, Pablo Bueno, Zapata, Anchico.. Pero aquí anda es improvisado, todo se entrena para que a la hora de las decisiones hagan lo mejor.





¿Cuál es la meta de este Jaguares?

Vamos partido a partido, lo más importante hoy es el partido del 18 con Pereiura. Lo que anhelamos es jugar en primera división el año enrante, venimos de dos años que las cosas no van bien pero el objetivo es ese y luego, semana a semana, veremos.



¿Dónde encontró a esa joya de Jaguares que es Diomar Díaz, autor de 3 goles en dos partidos?

Viene de Venezuela, se está adaptando bien a las características del fútbol acá, tiene confianza personal y sé que logrará cosas importantes.



Después de dirigir a Alianza en Barrancabermeja y ahora a Jaguares en Montería, ¿se le da bien el calor, no?

Sí, fue casual pasar de Barranca a Montería, estoy amañado, esa priemra experiencia fue importante y me ayudó en la preparación para este clima.



¿Usted volvió por la revancha?

No, para nada. Nos tocó irnos de Alianza después de un año, que arrancamos sin nada, luego los directivos deciden, tengo gran relación con el doctor Ferreira, pero nos tocó salir para el octogonal y es solo una experiencia más, vine a jaguares que me da la oportunidad de regresar y sigo dando lo mejor.