Envigado y Pasto empataron 1-1 en un partido con más faltas que fútbol

En un partido cortado y con pocos espacios, Envigado empató con Deportivo Pasto y sumó un punto que no beneficia a ninguno de los dos equipos. El equipo naranja, que venía de conseguir un triunfo frente a Millonarios, no pudo confirmar su buen arranque y pese a ponerse en ventaja, terminó viendo cómo Henry Rojas, luego de una gran ejecución de tiro libre, empataba el partido.



El partido arrancó con pocas emociones y con 45 minutos llenos de faltas intrascendentes que hicieron figurar más al árbitro que a los jugadores. Sin embargo, fue el arquero Bejarano de Deportivo Pasto quien se terminó convirtiendo en figura luego de dos atajadas en las que envió el balón por arriba del arco que defendía.



Además de estas dos jugadas, nada sucedió durante la primera parte, pues el balón se disputó en la mitad de cancha y los arqueros no tuvieron demasiadas emociones más allá de las previamente mencionadas en las que brilló el ex arquero de América.



La segunda parte arrancó mucho más movida, con los dos equipos buscando un poco más el arco contrario y con el juego por las bandas mucho constante, algo que derivó en una falta que terminó por permitir el primer gol del encuentro: un buen centro de Luis Tipton fue cabeceado por Francisco Baez, quien dejó sin reacción a Bejarano y anotó el primer tanto del partido luego de 60 minutos.



Pero la alegría fue corta para los locales, pues una falta en el costado izquierdo del área de Envigado le permitió a Henry Rojas ejecutar con maestría un tiro libre que se convirtió en el empate de Deportivo Pasto, equipo que hasta ahora había tenido muy pocas posibilidades.



Tras el empate, aunque el partido se abrió un poco, los equipos volvieron a la posición inicial e intentaron no perder, situación que llevó a que el partido otra vez estuviera lleno de faltas que terminaron sin generar peligro a las áreas y en intentos infructuosos a través de los centros de costado que terminaban en despejes de las defensas o en disparos lejos de los arcos.



Con esa dinámica concluyó el encuentro donde Envigado perdió dos puntos importantes en su lucha por mantener la categoría y Pasto sigue sin arrancar, mientras se adapta a la idea de Alexis, en este segundo semestre de competencia luego de un inicio de año que llenó de ilusión a los hinchas y llevó al equipo hasta la final.