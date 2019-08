Envigado, a continuar la buena racha frente a un complicado Tolima

El conjunto antioqueño, que este semestre no ha perdido en el Parque Estadio, recibirá a su similar de Deportes Tolima, este sábado, a las 6:00 de la tarde. El equipo que dirige el técnico Eduardo Lara ha sumado 4 puntos en condición de local, en 2 veces que ha competido este semestre, empató 1-1 contra Deportivo Pasto y goleó 4-1 a Cúcuta.





Así que este sábado, frente a los tolimenses, que vienen de golear 4-0 a Santa Fe, esperan volver a sumar para zafarse de la zona del descenso y mantenerse dentro del grupo de los ocho.



“Sabemos que Tolima viene de hacer un buen partido contra Santa Fe, tienen delanteros y un juego ofensivo muy rápido, nosotros en la defensa debemos estar concentrados para neutralizar sus ataques. Va a ser un lindo partido”, comentó el defensor central Humberto Mendoza.

Asimismo, el otro zaguero, el paraguayo Francisco Báez, manifestó que su equipo entrenó muy duro esta semana con la intención de no cometer errores y ser muy fuertes tanto en la defensa como en la punta de ataque. Cabe anotar que durante los entrenamientos los naranjas hicieron hincapié en jugadas de pelota quieta, en donde precisamente Mendoza y Báez han conseguido anotar en el pórtico rival.



“Nuestra función como zagueros es que las pelotas no lleguen hasta donde está nuestro arquero, no obstante, hay jugadas ofensivas en las que también podemos intervenir, contra Tolima no va a ser la excepción”, apuntó Báez.



Envigado marcha quinto en la tabla con 7 puntos, tiene en su repertorio 7 goles a favor y 4 en contra. Mientras que en la tabla del descenso se ha distanciado de la zona roja y supera a Atlético Huila, Unión Magdalena, Alianza Petrolera y Rionegro Águilas.



La boletería para este partido será de 40 mil pesos. Sólo estará habilitada la tribuna occidental.



Tolima por la tercera victoria en línea visita a Envigado



Con el objetivo de seguir por la ruta ganadora, buscando sumar los tres puntos como visitante, Deportes Tolima se desplazó a tierras antioqueñas para enfrentar a Envigado este sábado en el Polideportivo Sur.



Las novedades en la convocatoria se centran en el retorno de Sergio Mosquera y Juan Guillermo Arboleda, así como el llamado por primera vez en Liga del volante nacido en Orito Putumayo, Junior Hernández que el pasado miércoles en Copa anotó uno de los tres goles ante Orsomarso.



De igual forma fue dado de alta por el cuerpo médico el delantero Diego Valdés que marcó gol ante Santa Fe y había salido lesionado minutos después, pero se hizo un buen trabajo de recuperación y será de la partida frente a la llamada "cantera de héroes".



En defensa se plantea la duda en torno al acompañante de Julián Quiñones, por un lado está José Moya que viene con ritmo jugando tres partidos seguidos (dos de Liga y uno de Copa), del otro Sergio Mosquera que ha sido el de más regularidad en la pareja de centrales del Vinotinto y Oro por lo que todo queda en manos del técnico Gamero.



Para la zona de volantes se tendrá continuidad en el esquema de dos hombres en contención y tres creativos, buscando mucha concentración y un trabajo de sacrificio en una cancha amplia donde se deben copar los distintos sectores y no dar espacio al rival.



Precisamente sobre este partido ante el conjunto naranja, el volante Juan Pablo Nieto indicó: "Vamos tomando ritmo y acoplándonos a lo que requiere el equipo, frente a Envigado tenemos que dar buen manejo al balón, ejercer posesión y no dejar que el rival que tiene jugadores de buen pie nos juegue a lo ancho de la cancha y nos haga daño".



Nuevamente es ausente de la nómina de competencia el goleador histórico del Deportes Tolima, Marco Pérez, pues aún siguen las negociaciones para que el jugador chocoano salga al fútbol del exterior, para este fin de semana se espera en Ibagué al delantero Argentino Guido Vadalá que llega procedente de la Universidad de Concepción de Chile y tiene como antecedente su formación en inferiores de Boca Juniors, otro argumento más para dar por descontada la salida de Marco Pérez.



Formaciones probables



Envigado: Ernesto Hernández; Cristian Arrieta, Francisco Báez, Humberto Mendoza y Luis Tipton; Jairo Palomino, George Saunders, Alexis Zapata e Iván Rojas; Arley Rodríguez y Wilmar Jordan.

D.T.: Eduardo Lara.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Julián Quiñones, José Moya, Danobis Banguero; Carlos Robles, Larry Vásquez, Juan Pablo Nieto, David Centeno, Alex Castro; Diego Valdés.

D.T: Alberto Gamero



Estadio: Polideportivo Sur

Hora: 6:00 p.m.

Árbitro: Heider Yesid Castro (Bogotá)

TV: Win Sports



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado