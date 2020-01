Fortalecer al rival con el talento propio: ¿apuesta suicida en Liga?

¿A qué juegan los equipos de la Liga que están cediendo a sus jugadores más rendidores a otros equipos, sin calcular que al final los están fortaleciendo para la competencia?

La duda también podría ser: ¿pueden hacer algo los clubes para retener a jugadores atraídos por más dinero o incluso la vitrina de los torneos internacionales?



Las respuestas son de todos los colores. Lo primero que hay que decir es que en el fútbol moderno los jugadores eligen donde jugar, sin que se pueda hacer casi nada para impedirlo. Aquellos que se van apelan a las garantías que como trabajadores tienen en un país con regulaciones como Colombia y empacan sus maletas cuando lo desean. Pero también hay otros casos en los que los cálculos económicos de unos o las demoras en las negociaciones de otros influyen a la hora de dejar salir a sus talentos y entonces sí darles herramientas a los rivales para que les hagan daño a la hora de la competencia.



Hay varios ejemplos para examinar. Aquí los revisamos:



¿A qué juega Millonarios?



El primero y tal vez más rutilante caso es Millonarios. Acaba de ceder al América a Juan David Pérez, su extremo fijo para completar el ataque en 2020 y una de las cartas definitivas para el técnico Alberto Gamero, aparentemente por una lentitud a la hora de enviar una oferta de préstamo a Celaya de México, lo que fue aprovechado por el rojo, que además apeló a la vitrina de la Copa Libertadores para seducir al jugador.



Pero no contento con esa ventaja, el azul también cedió a un hombre como Felipe Jaramillo, un mediocampista eficiente, que jugó 37 partidos en 2019 y que, pro si fuera poco, ¡apenas tiene 23 años! También era complejo competirle con la opción de jugar Libertadores, pero sin duda es un refuerzo que agradece el América.



Y no fue el campeón el único que aprovechó, pues antes Nacional le había madrugado al club de Gamero con una oferta por su delantero, autor de 8 goles en 2019, y quien a los 27 años vive una oportunidad única en el fútbol. ¿Les alcanza con José Ortiz, que es un atacante de condiciones distintas, sin el juego aéreo y las asistencia de Lasso? Arriesgada apuesta, sin duda.



Eso por no mencionar el caso de Yohandry Orozco, un jugador pedido por Gamero al que también se le adelantó Santa Fe, que estaría a punto de confirmarlo oficialmente...



¿Y el trueque entre Cali, Medellín y Junior?



Deportivo Cali dejó ver sus grietas al final del 2019 al dejar ir a su entrenador, Lucas Pusineri, entre otras cosas por la imposición de un refuerzo. David González. Sin duda era una posición en al que Pablo Mina y Johan Wallens se alternaron bien en 2019, pero el verde confió más en la experiencia de González, quien llega a sus 37 años y con el título de Copa Colombia bajo el brazo.



El rojo antioqueño, entre tanto, deja ir a su capitán, a un histórico, para apostar por Luis Herney Vásquez, de 23 años, procedente del Valledupar. En rigor, es el camino de rejuvenecimiento de la plantilla que muchos clubes del país y del mundo recorren. Pero en cambio falló con Didier Moreno, pues se trata de un jugador recio -que siempre es necesario-, experimentado, que fue clave en el título de Copa Colombia y a sus 28 años llega libre a Junior. Otra carta bien jugada para los de Barranquilla.



Lo que sí resulta ser una gran ventaja es la cesión de Danny Rosero, del Cali al Junior: jugó 55 partidos y marcó 7 goles con el verde y a sus 26 años era un rotundo indiscutible. El dinero de la venta, en momentos económicos críticos, sería la justificación. Pero le han dado un jugador tremendo al equipo que más y mejor parece haberse reforzado.



Parece, en el papel, más sensato lo que piensa el 'Poderoso' que lo que decidieron los 'azucareros'...

¿Pagará Nacional la política de los 'puros criollos'?



Otra decisión polémica ha sido la salida de Patricio Cucchi, un jugador polifuncional, con gol, sacrificado, que en 13 partidos marcó 3 goles y, de no ser por las lesiones, es seguro que habría logrado un mejor promedio... apenas tiene 26 años, además.



Pero una aparente decisión de apostarle al talento nacional castigó al argentino, quien acabó cedido, por consejo de Juan Carlos Osorio, a Santa Fe. Solo por mencionarlo, ya el rojo de Bogotá tuvo una buena experiencia con un argentino que fue desechado de otro grande y acabó siendo una pieza clave en la recuperación de la última campaña: Fabian Sambueza. Si luego se repite con Cucchi, no habrá manera de quejarse...



Claro, Santa Fe también podría lamentar la salida de Jefferson Duque, otro hombre muy importante en el último curso, aunque eso sí parecía inevitable. Él quería irse al verde y su contrato con Atlas de México se lo permitía... no hay mucho más que agregar...

¿Se está nublando el eficiente Tolima?

​

Si algo ha caracterizado al Deportes Tolima y a su inquieto presidente, Gabriel Camargo, es el talento para encontrar joyas allí donde nadie mira. Pero en el 2020 ese buen ojo parece necesitar gafas...



La primera salida que causó polémica, y que de nuevo jugó en favor del poderoso Junior, fue la de Larry Vásquez. Un hombre definitivo en el equipo que hasta el último momento peleó el cupo a la final de la pasada Liga, que estuvo en el equipo ideal del torneo, que se aplicó 51 partidos en 2019 y mostró su mejor versión, tiene, a los 27 años, la vitrina que buscaba... ¿Valió la pena en lo económico dejarlo ir? Solo Camargo lo sabe...



Y el otro fichaje que podría lamentar Tolima es el de su exDT, Alberto Gamero, el hombre que le dio los títulos de Liga (2018) y Copa Colombia (2014), quien aterrizó en Millonarios, el equipo de sus amores, según dijo... Pocos como Gamero le han tomado la medida al equipo de Ibagué y si se le dan las condiciones en el azul podría dar más de un dolor de cabeza. El tema es que quería irse... de nuevo, detenerlo es imposible.