¿Cuántas veces los líderes de grupo en la fecha 3 llegaron a la final?

Los cuadrangulares de la Liga II-2019 entran en su recta final este miércoles con el comienzo de la segunda vuelta de los cuadrangulares; es decir, se invierten los locales de las tres primeras jornadas, en las que Tolima y América se perfilan como los posibles finalistas por ser los primeros de sus respectivos grupos. Al menos, eso muestran las estadísticas: en 21 de los 23 cuadrangulares disputados en los torneos cortos, desde el 2002, al menos uno de los dos líderes llegó a la final.

Estas son las cifras

23 cuadrangulares disputados desde el 2002



13 veces al menos uno de los líderes de grupo en la fecha 3 se clasificó a la final (7 veces fue el que lideraba el Grupo A y 6 veces el que era líder del Grupo B)



8 veces ambos líderes de grupo en la fecha 3 llegaron a la final.



2 veces se dio que ninguno de los dos equipos que eran líderes en la fecha 3 pasó a la final.



17 veces pasó que uno de los equipos que lideraban su grupo en la fecha 3 salió campeón.



16 de los 18 equipos que tenían 7 puntos en tres fechas en cuadrangulares, pasaron a la final. Buen dato para el Tolima, que esa es la cifra que tiene en el Grupo A. El vinotinto y oro lo logró en la Liga II-2003, cuando pasó a la final y la ganó al Cali.

Así iban los cuadrangulares de torneos cortos en la fecha 3 y así se jugaron las finales



2002-I

A: Nacional 7, Cali 5, Unión Magdalena 3, Pasto 1

B: Santa Fe 5, Envigado 5, América 3, Bucaramamga 2

La final fue Nacional vs. América



2002-II

A- Bucaramanga 6, Tolima 4, Medellín 4, Cali 3

B- Pasto 5, América 4, Unión Magdelana 4, Nacional 2

La final fue: Medellín vs. Pasto



2003-I

A: Once Caldas 9, Cali 4, América 3, Unión Magdalena 1

B: Junior 6, Pereira 6, Centauros 4, Millonarios 1

La final fue: Once Caldas vs. Junior



2003-II

A: Millonarios 7, Cali 5, Unión Magdalena 4, Pasto 0

B: Tolima 7, Nacional 6, Junior 4, Medellín 0

La final fue: Cali vs. Tolima



2004-I

A: Pasto 7, Nacional 6, Junior, América 1

B Medellín 6, Cali 6, Chicó 3, Once Caldas 3

La final fue: Nacional vs. Medellín



2004-II

A: Nacional 5, Tolima 6, Once Caldas 3, América 3

B: Junior 6, Medellín 5, Cali 1, Bucaramanga 1

La final fue: Nacional vs. Junior



2005-I

A: Nacional 7, Tolima 6, Medellín 3, Cali 1

B: Envigado 7, Santa Fe 6, Huila 2, Once Caldas 1

La final fue: Nacional vs. Santa Fe



2005-II

A: Cali 7, Junior 4, Once Caldas 3, América 2

B: Pereira 6, Santa Fe 4, Real Cartagena 4, Medellín 3

La final fue: Cali vs. Real Cartagena



2006-I

A: Cali 7, Tolima 5, Once Caldas 4, Pereira 0

B: Pasto 7, Cúcuta 4, Nacional 3, Millonarios 2

La final fue: Cali vs. Pasto



2006-II

A: Nacional 6, Pasto 4, Boyacá Chicó 4, Tolima 3

B: Cúcuta 9, Medellín 3, Millonarios 3, Huila 3

La final fue: Tolima vs. Cúcuta



2007-I

A: Nacional 6, Cali 6, Boyacá Chicó 3, Santa Fe 3

B: Huila 7, Millonarios 6, Cúcuta 2, Medellín 1

La final fue: Nacional vs. Huila



2007-II

A: Nacional 6, América 6, Once Caldas 6, Cúcuta 0

B: La Equidad 7, Pasto 4, Tolima 2, Boyacá Chicó 2

La final fue: Nacional vs. La Equidad



2008-I

A: América 9, Envigado 4m Equidad 4, Santa Fe 0

B: Medellín 5, Boyacá Chicó 5, Quindío 2, Cali 2

La final fue: América vs. Boyacá Chicó



2008-II

A: Medellín 7, Tolima 4, Nacional 3, La Equidad 1

B: América 5, Cali 4, Junior 4, Pereira 3

La final fue: Medellín vs. América



2009-I

A: Tolima 5, Once Caldas 4, Equidad 3, Boyacá Chicó 2

B: Cúcuta 5, Envigado 5, Cali 2, Junior 2

La final fue: Once Caldas vs. Junior



2009-II

A: Medellín 7, Junior 5, Real Cartagena 3, Pereira 1

B: Nacional 6, Santa Fe 6, Huila 4, Tolima 1

La final fue: Medellín vs. Huila



2010-II

A: Santa Fe 7, Tolima 5, Equidad 2, Huila 1

B: Once Caldas 7, Quindío 6, Cúcuta 2, Nacional 1

La final fue: Tolima vs. Once Caldas



2012-I

A: Cali 5, Pasto 5, Tolima 4, Huila 1

B: Santa Fe 7, Equidad 5, Águilas 4, Boyacá Chicó 0

La final fue: Pasto vs. Santa Fe



2012-II

A: Junior 6, Pasto 6, Millonarios 3, Tolima 3

B: La Equidad 6, Águilas 4, Medellín 4, Nacional 3

La final fue: Millonarios vs. Medellín



2013-I

A: Santa Fe 7, Cali 5, Millonarios 3, Once Caldas 1

B: Tolima 6, Pasto 6, Nacional 3, Águilas 3

La final fue: Santa Fe vs. Nacional



2013-II

A: Nacional 7, Junior 7, Santa Fe 3, Águilas 0

B: Cali 9, Millonarios 3, Once Caldas 3, Pasto 3

La final fue: Nacional vs. Cali



2014-II

A: Santa Fe 7, Huila 4, Nacional 3, Once Caldas 3

B: Medellín 9, Cali 4, Águilas 2, Tolima 1

La final fue: Santa Fe vs. Medellín



2019-I

A: Pasto 7, Millonarios 7, América 3, Unión Magdalena 0

B: Tolima 5, Junior 5, Cali 4, Nacional 1

La final fue: Pasto vs. Junior