Falleció Diego Tello, exfutbolista que luchó contra la leucemia

Cinco meses después de esperar una autorización de la EPS Coomeva y someterse a un trasplante de médula que le ayudara a superar una leucemia linfoide aguda, falleció este lunes en Cali el ex futbolista caucano Diego Fernando Tello.



La noticia la confirmó su hijo mayor, Sebastián, de 22 años, estudiante de derecho y a quien una lesión lo privó de seguirle los pasos a su papá. “Es cierto, mi padre murió pasadas las 8:00 p.m.”, le dijo a FUTBOLRED antes de que los médicos los convocaran a una reunión.



Ojo al video.

Acompañemos a Diego Fernando Tello, ex jugador de América de Cali, en estos momentos difíciles. pic.twitter.com/Sf1Tv16L1Y — América de Colombia (@DatosAmericanos) December 11, 2018

Solo el pasado 16 de junio él y su esposa recibieron la buena noticia de poder iniciar los trámites en la Clínica Valle del Cali, pero, por protocolo, debía reunir seis familiares para las pruebas de histocompatibilidad, en este caso tres hermanos, uno de ellos –el mayor, que llegó una semana después desde Estados Unidos­–, más sus tres hijos.



El proceso del trasplante de la médula fue demasiado tortuoso para Diego. Desde diciembre pasado, su esposa, Martha Osorio, empezó las diligencias y solicitudes, pero en vista de no tener el visto bueno de la entidad de salud ella publicó su angustia en Facebook y acudió a los medios masivos de comunicación.



Esta leucemia es la más agresiva de todas, el diagnóstico lo conocieron el 23 de octubre de 2018 y desde ese momento el ex jugador tuvo que soportar las molestias típicas de las quimioterapias.



Diego y Martha llevaban 26 años de matrimonio y estuvieron 6 de ellos separados, pero en octubre del año pasado, cuando le detectaron la enfermedad, volvieron a unirse, algo que para ellos ha sido motivo de gran felicidad. De dicha unión quedan sus hijos Sebastián (22 años), Valeria (19, estudiante de Auxiliar de Vuelo) y Alejandro (16, estudiante de grado 11).



“Tomo esta enfermedad como una bendición de Dios. Si a mí me desahuciaron y llevo ocho meses vivo, me siento con fuerzas, salgo con mi esposa a caminar, disfruto de mis hijos, la fortaleza que Dios me está dando tiene que ser por algo. Llega en un momento en que solo vas depender de Dios, solo Él tiene la última palabra en nuestra vida, porque el hombre no te puede decir hasta cuándo vas a vivir”, señaló ese día Diego.



“El día que me diagnosticaron le dije a mi esposa, ‘no se preocupe mi amor que yo de esto no me muero’ y la obra y gloria es para Dios, porque Él lo ha hecho todo. Para mí esto es una lección de ida, Dios me ha permitido disfrutar de lo bueno y lo malo, hoy vivo feliz y solo necesito levantarme para ver la luz de un nuevo día y darle gracias Dios, y decirle gracias”.



Diego Fernando inició su carrera en 1989 en Millonarios, en 1990 regresó a su ciudad natal, Popayán, con un equipo aficionado. En 1993 recaló en el América, luego pasó a Lanceros de Boyacá, de nuevo estuvo en América, saliendo campeón en 1997, posteriormente actuó en Envigado, Santa Fe en 1999, al año siguiente se fue al MetroStar de Nueva York –dirigido por el ecuatoriano Octavio Zambrano–, quedándose en territorio norteamericano. Retirado del balompié estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces