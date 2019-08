Confirman exequias de Diego Tello, futbolista víctima de leucemia

Martha Osorio, esposa de Diego Fernando Tello, confirmó que el ex futbolista caucano será velado este martes en Funerales del Valle, frente a la tradicional parroquia de El Templete, de Cali, y su cremación se llevará cabo el miércoles 7 de agosto a partir de las 10:00 a.m. en el Camposanto Metropolitano del Sur.



Tello falleció el lunes a las 8:50 p.m. tras esperar durante cinco meses un trasplante de médula que no alcanzó a realizarse para superar una leucemia linfoide aguda.



La tramitología y demora en la EPS a la que estaba afiliado no permitió que se lograra el objetivo, ya que tuvo una recaída y no aguantaba las quimioterapias, por lo que era necesario aplicarle un medicamento que incluso era más costoso que el mismo trasplante. Sin embargo, se perdió tiempo valioso nuevamente en la autorización y consecución del medicamento.







El viernes pasado Diego fue recluido otra vez en la Clínica Valle del Lili para retomar la preparación del trasplante. Le hicieron unas quimioterapias y el domingo ingresó a cuidados intensivos, aunque su cuerpo no resistía. Este lunes en la mañana su situación se complicó, hubo necesidad de sedarlo y entubarlo, presentó una falla multisistémica y antes de las 9:00 dejó de existir, a cuatro meses de cumplir 45 años de edad.



Tello había recibido el diagnóstico de la leucemia el 23 de octubre de 2018, enfermedad que llevó a unir más a su familia. En su etapa activa jugó en Millonarios, América (campeón en 1997), Envigado, Santa Fe y MetroStar de Nueva York.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces